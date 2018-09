El Avia Eibar confía en sorprender en Asti al Zarautz El Avia empezó con un triunfo clave ante el Durango. / MORQUECHO Ibarburu entiende que el equipo irá a más y se muestra satisfecho del rendimiento ante el Durango DV EIBAR. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:36

El Avia Eibar se presenta mañana en Asti ante el Zarautz, a partir de las 16.00 horas, con el aval de haber empezado muy bien la Liga ganando con autoridad al Durango. Todo inicio con sensaciones positivas es primordial para cualquier equipo, el entrenador armero Gastón Ibarburu es optimista, aunque, como es lógico en todo técnico, no se conforma con el presente, quiere más. «Estamos bien, empezamos ganando y lo hicimos ante un rival que siempre resulta complicado e incluso alguna vez nos ha sorprendido en Unbe. Ganamos bien, pero nos faltaron aspectos por pulir, hay que seguir trabajando».

El Avia Eibar no ha hecho una pretemporada al uso, no ha disputado ningún partido en la fase preparatoria, pero, sin embargo, su primera toma de contacto con la competición ha albergado esperanzas y margen de mejora, «a medida que vayamos jugando, pienso, que iremos creciendo. Hemos de tener en cuenta que no tuvimos enfrentamientos de pretemporada y eso se suele notar, pero tengo confianza que vamos a ir a más, el equipo viene trabajando con ganas e ilusión». A pocos días de empezar la Liga, el Avia incorporó a los argentinos Franco Maggiolo y Nicolás Zapatería, «tenemos que tener en cuenta que, a poco de iniciarse la competición, incorporamos a dos nuevos jugadores que están ahora mismo en proceso de adaptación, pero su primera respuesta ante el Durango fue positiva. Contamos con una plantilla en la que se mezcla la experiencia, juventu y calidad, creo que tenemos un plantel que nos ofrece todas las garantías».

El choque ante el Zarautz, siempre de rivalidad para el Avia Eibar, es una buena muestra para testar el potencial, «el Zarautz es un equipo fuerte, con buenos jugadores y un extraordinario entrenador. No obstante, nosotros vamos con la idea de hacer un buen partido y ganar, a por todo, seguro que vamos a hacerlo. Estamos trabajando con ilusión, la plantilla me transmite buenas sensaciones. El Zarautz es un bloque que lleva muchos años juntos, sabe jugar, es dinámico en todo y defensivamente fuerte». El objetivo del Avia Eibar es mejorar la séptima plaza del año pasado, «si viene algo más, a pelear», remarca Gastón Ibarburu.

En las filas armeras es baja el primera línea Endika Arrillaga, al ser expulsado ante el Durango tendrá que cumplir como mínimo un partido de castigo. Un encuentro el que se va a jugar en Asti entre dos equipos que mantienen una pugna especial y que se espera sean los armeros los vencedores en esta ocasión.

El femenino en Tarazona

El sénior femenino del Avia Eibar jugará el sábado un amistoso en Tarazona, a las 15.00 horas. Las entrenadas por Cristina Guntín siguen su curso de preparación de cara a una temporada que se espera sea brillante como lo fue el pasado año. La temporada en el Avia ha empezado a tener su dinámica, todos los equipos están en proceso de rodaje sin descanso alguno.