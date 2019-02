El Avia, diezmado por las bajas, cayó derrotado en Mondragón por 46-42 Jugadores del Avia Eibar en la pista principal del polideportivo de Ipurua. / MORQUECHO Los armeros dieron la cara y lucharon pero en el último cuarto acabaron perdiendo ante un rival que encontró facilidades para vencer EL DIARIO VASCO Viernes, 15 febrero 2019, 00:18

El equipo sénior del Avia Eibar Saskibaloia se presentó en Mondragón con seis jugadores debido al trabajo paralelo que se está haciendo con la escuela de basket y acusó las ausencias para caer 46-42. Varios integrantes de la plantilla tenían curso de formación de entrenadores, esto sumado a las bajas por lesión y laborales hizo que el equipo se presentase en cuadro frente al Mondragón Unbertsitatea C. Aún así, no le fue del todo mal al cuadro armero. El equipo dominó todo el encuentro, sobretodo por la actuación de Unai que, a base de penetraciones y doblar la bola a los espacios, hizo mucho daño al rival.

El hecho de ir con pocos efectivos pasó factura porque, poco a poco, el cansancio hizo mella en el último cuarto, donde una mala racha de los eibarreses y una buena inspiración de los arrasatearras hizo que el Mondragón Unibersitatea C remontara y ganara el encuentro. Aún así, antes del pitido final, el Avia dispuso de un triple para forzar la prórroga con error y posterior tiro libre rival. Esta derrota no cambia nada en las aspiraciones del Avia, que ya está clasificado para la fase de ascenso gracias a la victoria de la semana pasada ante el Astigarragako Mundarro B por 63-64. El equipo entrenado por Iñaki Sánchez ha logrado 10 victorias y dos derrotas en los doce partidos jugados. La trayectoria del Avia es positiva, sus jugadores tienen experiencia de jugar la fase de ascenso y van a luchar por ello, no es la primera vez que se hallan en esa tesitura.

Triunfo del cadete femenino

El Avia está clasificado para la fase de ascenso gracias a la victoria lograda en AstigarragaLa cantera del Eibar Saskibaloia sigue trabajando para ir creciendo

El cadete femenino cosecha su primera victoria en Donostia a costa del Easo por un resultado de 25-36. La buena labor al contraataque de las eibarresas y su acierto en lanzamientos exteriores, que en anteriores partidos no habían dado resultado, empujó a las féminas armeras a dominar todo el duelo, siendo el tercer cuarto el único con parcial negativo para el conjunto armero. Destacar la labor de toda la rotación, ya que el equipo no sintió en ningún momento la falta de ninguna jugadora, siendo constante en todos los momentos de este complicado compromiso.

Esta victoria ya forma parte de la historia del club y de la ciudad armera, esperando que sea la primera de muchas. El Infantil Haundi encaja su tercera derrota consecutiva en Mondragón (58-25) contra un LEK Ointxe H que fue muy superior de principio a final del encuentro. El equipo debe seguir trabajando para no frenar la mejoría mostrada en partidos anteriores, poco a poco tiene que ir a más y realmente van en el camino.