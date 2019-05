El Avia dice adiós al ascenso a Segunda Provincial El alero del Avia Eibar, Aitor Arizmendiarrieta. / MORQUECHO Cayó contra el Take Coach por 60-68 en la semifinal de una segunda promoción EL DIARIO VASCO EIBAR. Martes, 14 mayo 2019, 00:12

El Avia Eibar Saskibaloia se quedó un año más a las puertas del ascenso a Segunda Provincial al perder en el polideportivo de Ipurua contra el Take Coach de Tolosa una de las semifinales de la fase de ascenso a Segunda Provincial. No pudo ser, el equipo eibarrés perdió por 60-68. Los armeros hicieron la peor primera mitad que se recuerda en mucho tiempo en el partido más importante, mal en ataque y en defensa también, realmente no carburó. Una pena porque había mucha ilusión y ganas por ascender. La única opción es que quede alguna plaza libre por renuncia de algún equipo. Quien ha subido tras estas semifinales es el Larramendi.

En el primer cuarto, el equipo eibarrés llegó al final con 11 abajo (13-24). El comienzo del segundo cuarto fue un toma y daca de los dos equipos pero a mitad del cuarto otro arreón de los tolosarras hizo que su distancia en el marcador se fuera a los 17 puntos (19-36). Los entrenados por Iñaki Sánchez lo seguían intentando, pero no era el día, en ataque fallaban canastas fáciles mientras que en defensa había desajustes incomprensibles que hicieron que los visitantes anotaran con facilidad, llegando al descanso con una desventaja de 14 puntos (26-40). El cuerpo técnico buscaba soluciones, veía que no salía nada pero contaba con la esperanza, confiaba en su plantilla y que en la segunda parte se diera la vuelta a la tortilla.

Los deseos no se cumplieron, empezó mal el tercer cuarto y para el minuto tres los visitantes conseguían la máxima renta de 21 puntos (26-47). Un tiempo muerto y el equipo pasó a una defensa en zona, esta variación unida a una mayor efectividad en ataque hizo que el Avia, casi al final del tercer cuarto, rebajara la ventaja a 12 puntos, pero dos precipitadas acciones en ataque en los últimos segundos hizo que al finalizar este cuarto la ventaja volviera a ampliarse hasta los 15 puntos (41-56).

Quedaban diez minutos y los eibarreses solo podían seguir insistiendo para cambiar el rumbo del choque. Empezó el último cuarto, cerró líneas en defensa y corrió en ataque llegando a estar a 5 puntos el Avia que, quedando dos minutos y bola de ataque, el acierto no llegaba y así acabó el partido con una ventaja de 8 puntos a favor de los tolosarras. La victoria visitante fue justa ya que ellos sí supieron jugar con sus armas.

En la otra semifinal se enfrentaban Larramendi contra el Mondragón Unibersitatea C, la victoria fue para el Larramendi por 11 puntos (64-53). Esta era la primera vez que el Eibar Saskibaloia organizaba un evento como éste y quiere dar las gracias a todos los que ayudaron a que todo saliera sin ningún problema y espera acoger en un futuro otros acontecimientos dirigidos a que el baloncesto se conozca y se vaya haciendo un sitio tanto de formar local como a nivel territorial.