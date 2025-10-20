Avances educativos para convertirse en 'Ciudad Amiga de la Infancia'

A. E. EIBAR. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Con el curso en marcha, el Consejo de la Infancia centrará sus esfuerzos en dos ejes temáticos: la convivencia y la interculturalidad. A través de talleres creativos, debates guiados y proyectos escolares, los niños reflexionarán sobre cómo convivir en una sociedad diversa, aprender del otro y construir espacios donde las diferencias sean una fuente de riqueza y no de división.

El Ayuntamiento, por su parte, continuará promoviendo actividades educativas y culturales orientadas a la infancia, como los programas de lectura en la biblioteca Juan San Martín, los talleres de arte en Portalea, las campañas de seguridad peatonal en los colegios, los proyectos medioambientales de plantación y reciclaje o las jornadas deportivas inclusivas.

En todos ellos, el protagonismo de los niños y niñas es la pieza central. Entre sus peticiones están la consecución de más zonas de esparcimiento y zosn de juego y verdes. En esta dirección, el Consistorio trabaja en mejorar los entornos urbanos de juego y encuentro, con la renovación de parques infantiles, la ampliación de zonas verdes y la creación de espacios seguros y accesibles, solicitudes recurrentes en estas edades. Todo ello hace que estas acciones se integren dentro de una estrategia más amplia que busca garantizar que Eibar sea una ciudad habitable, amable y educativa.

La implicación de los centros escolares, asociaciones culturales y las familias ha sido fundamental para el éxito del programa.

Los docentes destacan que la iniciativa ha reforzado la autoestima y el sentido de comunidad de los alumnos. «Los niños sienten que pueden cambiar las cosas, que su voz llega al Ayuntamiento, y eso les hace crecer como ciudadanos responsables», subrayan desde los colegios participantes.

El camino hacia el reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF sigue abierto, pero el Ayuntamiento insiste en que lo importante no es la acreditación, sino el compromiso real. Como resume la concejala Archeli, «no buscamos un título, sino consolidar un modelo de ciudad donde cada niño y niña se sienta escuchado, protegido y respetado». Todo ello, hace que el Consistorio eibarrés comprenda que las políticas de infancia no se limitan a los despachos ni a los plenos municipales, sino que se construyen en las aulas, los parques y las plazas. En el sentir municipal, son el reflejo de una comunidad que educa, cuida y aprende de sus propios hijos e hijas, y que entiende que el futuro –más que una promesa– empieza siempre en la mirada de un niño.