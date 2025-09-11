Un auténtico fenómeno cultural con éxito mundial

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El K-pop es mucho más que un género musical. Es una industria cultural que combina música, moda, cine, televisión y redes sociales. Nacido en los años 90 con grupos pioneros como H.O.T. o Seo Taiji and Boys, el K-pop se consolidó en la década de 2000 con formaciones como TVXQ, Girls' Generation o Big Bang, y alcanzó un impacto global en la última década gracias a fenómenos como BTS, Blackpink, EXO o Stray Kids.

Su éxito se debe a la capacidad de fusionar ritmos occidentales —pop, hip-hop, r&b, electrónica— con elementos propios de la tradición coreana y un cuidado extremo por la estética visual. Cada canción viene acompañada de videoclips cinematográficos y coreografías milimétricamente ensayadas que los fans reproducen en miles de escenarios alrededor del mundo.

En paralelo, el hallyu ou 'ola coreana' ha expandido también el interés por la gastronomía, la moda, el cine y la literatura del país, consolidando a Corea del Sur como un epicentro de innovación cultural. Series como 'Squid Game', películas como 'Parásitos' y el auge de la cosmética coreana (K-beauty) son ejemplos de cómo esta influencia se ha diversificado.

El pasado año estuvo presente Austin Pak, coreógrafo, bailarín profesional y profesor en la prestigiosa escuela 1Million en Seúl. Entre los asistentes destacaban la calidad artística mostrada por los participantes, muy superior a la de la primera edición que llevó a que se llenara el Coliseo.