Un aula en los colegios trata de eliminar estereotipos sobre el mundo islámico La eibarresa Hajar Samadi, en el centro, junto con dos agentes de la Ertzaintza en una aula permanente. / UNANUE Está promovida por Euskal Bilgune Islamiarra (EBI) con el apoyo de las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco A.E. EIBAR. Jueves, 25 abril 2019, 00:12

La asociación Euskal Bilgune Islamiarra (EBI) y ciudadanos vascos que practican el Islam en Euskadi están trabajando en la eliminación de los estereotipos contra el mundo islámico y en favor de la integración de los menores extranjeros no acompañados (colectivo más conocido como 'menas').

Desde la asociación, han impulsado junto con las tres Diputaciones Forales y con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco el programa Aula Permanente contra la Radicalización. Se trata de establecer los recursos y las herramientas suficientes a la hora de rechazar cualquier manipulación que pueda llevar a una mala interpretación del mundo del Islam. El programa está dirigido tanto a menores tutelados como a jóvenes mayores de edad contando con recursos para facilitar su emancipación.

El segundo eje de trabajo de esta asociación está relacionado sobre el papel que debe desempeñar la sociedad vasca sobre las comunidades musulmanas. «Nos referimos al hecho de que se nos interrogue por lo que hacen otros musulmanes de diferentes orígenes y procedencias, adjudicándonos indirectamente algún tipo de titularidad por faltas ajenas y convirtiéndonos de facto en responsables subsidiarios, simplemente porque aparentemente compartimos la misma religión, cultura o etnia», señalan desde EBI.

«Por compartir la misma religión, cultura o etnia se nos atribuyen faltas ajenas»

Así, se afirma también que «existen planteamientos erróneos de que todas las personas musulmanas, en toda su diversidad, formamos parte de un colectivo aislado que 'no se integra' y que 'se aprovecha' el resto de la sociedad». señala la eibarresa Hajar Samadi, de EBI.

«Construcciones simplistas»

Para Samadi, «esta aseveración es simplista y, al mismo tiempo, reveladora de un preocupante desconocimiento de las personas que formamos la realidad islámica vasca. Lo alarmante es que termina, por pura repetición, convirtiéndose en un retroceso peligroso que levanta muros allí donde solo deberían de existir puentes», explicaba Samadi.

Por ello, un modelo erigido sobre la base de estas atribuciones alimenta un discurso que busca conectar colectivamente al Islam y a todos sus fieles con una supuesta amenaza. «Esto genera -y determinadas instancias, de hecho, fomentan- un pánico moral que propone al Islam como coartada para expiar un sinnúmero de fracasos sociales», adujo Samadi. Por ese motivo, la asociación quiere atajar esta opinión tergiversada. «Todo ello no solo produce fracturas, sino que puede provocar el efecto perverso de magnificar precisamente esa categoría social que se pretendía combatir, instando a algunas personas que se definen como musulmanas a tomar posiciones equivocadas», señala este grupo.

De ahí que EBI mantenga que «las acciones de unas pocas personas no deberían empañar la reputación de todo un colectivo, ya que la responsabilidad de los actos recae de manera individual en quien los ejecuta». En este sentido, mantienen que la delincuencia no puede encontrar acomodo en el Islam. «Sería incoherente. El musulmán cumple y ha de cumplir la ley y encontrar su espacio en el seno de la sociedad en la que habita, exactamente igual que el resto de sus vecinos. Quienes delinquen son quienes más ruido hacen y no serán de los nuestros y deben ser señalados. Porque nuestra gente compone una ciudadanía decente, honrada y respetuosa, cualquiera que sea su religión o su ideología. Asumir esta premisa -según Samadi-, es el ingrediente principal para la convivencia sana y administrarla es una obligación colectiva. Perseguir aquello que nos une no es un sueño, es un deber. Por nuestra parte, ya estamos trabajando en ello».

Integrar a los menores

Desde EBI afirman que piensa seguir trabajando en el apoyo de los menores extranjeros, «acusados de delinquir, pese a que en ocasiones, muestran una actitud violenta y de rechazo hacia quienes tanto están haciendo por su futuro», explica Samadi.

Por este motivo EBI quiere analizar el porqué de esta realidad. Sus causas, necesariamente, «serán múltiples, destacando entre ellas la exclusión social de los 'menas', un trayecto migratorio duro, el choque cultural que sufren al llegar a Europa o, más frecuentemente, la intensa frustración que experimentan ante unas expectativas insatisfechas muy alejadas de todo aquello con lo que habían soñado». Por este motivo, desde la asociación solicitan que «las personas especialistas de diferentes ámbitos académicos y desde el terreno de lo social, deben encargarse de analizar y explicar estas circunstancias, así como de ofrecer soluciones».

En este objetivo EBI lleva trabajando dos años, con este programa de apoyo en el que se trata que los 'menas' «sientan que las administraciones públicas y las personas con quienes comparten religión se está trabajando, para favorecer su bienestar y su integración». Y, en última instancia, que «se sientan personas y no un simple acrónimo». Finalmente, desde EBI muestran que se han acercado a diferentes centros para estar en contacto con los jóvenes ofreciendo una formación con un sentido crítico, «desde la pedagogía, el conocimiento, desde los verdaderos valores islámicos, señalando las distorsiones y los falsos conceptos del 'Islam de internet', haciendo hincapié en el tema de las redes sociales y sobre todo desde el sentido común».