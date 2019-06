Audiovisuales en un marco incomparable La pianista Nerea Ariznabarreta junto a Cat Gerrard, cuya obra 'Somewhere, maybe here' se podrá ver mañana en el claustro de la parroquia San Andrés. / ASKASIBAR El claustro de la parroquia San Andrés acogerá esta semana la proyección de cuatro trabajos, organizado por Arrate Kultur Elkartea A.E. EIBAR. Domingo, 30 junio 2019, 00:13

La Semana Audiovisuales, que organiza Arrate Kultur Elkartea, cuenta con la proyección y representación de cuatro trabajos a partir de mañana. Todas las obras se presentan en el claustro de la iglesia San Andrés a las 22.30 horas. El primer trabajo que se podrá ver mañana será 'Somewhere, Maybe Here', dirigida por la británica Cat Gerrard, en donde participa la pianista eibarresa Nerea Ariznabarreta. La fotografía es de la francesa Alix Lucas, el vestuario de la galesa Anghard Matthews, y el cámara es el brasileño Hoge Reis, dentro de una colaboración internacional, en el que participa también un músico canadiense. Se trata de un cortometraje mudo, compuesto de música al piano, a cargo de Ariznabarreta, en el que dos clowns presentan el espectáculo cómico. Ambos llegan desde épocas pasadas e interactúan con el público, dentro de la lógica confusión de alcanzar un mundo nuevo, eje del espectáculo.

A partir de aquí se inicia la proyección en donde el protagonista es un ángel que llega a la ciudad de Berlín, punto de acogida de muchas personas y culturas. No obstante, el ángel no puede volver a sus orígenes y trata de quedarse allí, conectando con los paisajes y las personas que lo rodean.

Lunes, día 1 Se podrá ver el trabajo 'Somewhere, maybe here' (60 minutos). Martes, día 2 Proyección de 'Erraiak' (33 minutos). 'Harria' (20 minutos). Miércoles día 3 'Pumori, Mendiaren Alaba' (64 minutos). Horario Todas las proyecciones serán en el claustro de la iglesia de San Andrés a las 22.30 horas.

A lo largo de 25 minutos, se produce la interacción de los dos clowns presentando la película y el resto es la propia proyección, todo amenizada con música en vivo. «Tratamos de reflejar en este trabajo la conexión humana, en donde se puede comprobar que la vida son comportamientos entre personas, dentro de encuentros inesperados», contaba la directora Cat Gerrard, una inglesa que llegó desde el Reino Unido a una ciudad desconocida como Berlín, para descubrir sus casas, su nueva vida, con el objetivo de reflejarlas en el propio trabajo. Esas incógnitas llegan a transmitirse en el propio trabajo. En este sentido, Ariznabarreta contaba también que «estamos ante un trabajo en el Berlín un punto de encuentro del que no podemos salir, con todas las incertidumbres que ello conlleva, en una fiel demostración de nuestra forma de vivir, todo ello convertida en una rápida travesía e imprevista».

Irrintzis y piedras

El martes llegará el turno de dos trabajos diferentes. Primero se proyectará el documental 'Erraiak', de 33 minutos, dirigidos por Ekain Martínez de Lizarduy. En esta obra se recogen los testimonios de personas de toda Euskal Herria relacionadas en cierta manera con el irrintzi. «¿Desde cuándo existe el irrintzi?, ¿sigue existiendo en el siglo XXI?». Estas y otras tantas cuestiones son las que trata de aclarar el documental 'Erraiak'. Sus autores han explorado diversos rincones de Euskal Herria para tratar de esclarecer el origen y la expansión del irrintzi.

Seguidamente , se podrá ver el documental de 20 minutos 'Harria', a partir de las fotografías del fotógrafo eibarrés Juan Antonio Palacios. Su documental recoge el esfuerzo del deporte de levantamiento de piedra en toda su vertiente estética. Todo ello, se ha podido ver en sendas exposiciones en Eibar, en el que realizó toda una exploración del deporte rural, en forma de homenaje al universo harrijasotzaile con todas las particularidades y la dureza que una imagen puede plasmar.

Palacios presentó un conjunto de 44 fotografías, en una magna exposición que partió de un descubrimiento suyo, hace diez años, de este deporte en unas fiestas de San Isidro de Arrate, con los textos de Juan Manuel Uría y la voz de Ernesto Barrutia. «He trabajado con 25 o 26 harrijasotzailes. Me ha dejado tan atrapado este deporte que voy a ver muchos campeonatos sin cámara», señaló Palacios en la presentación de un libro, con sus fotografías, en un acto celebrado en Portalea, en el que se mostró también el documental 'Harria', con voz de Ernesto Barrutia.

Montaña

No podía faltar la montaña, una temática muy habitual en la Semana de Audiovisuales, con la proyección de 'Pumori, Mendiaren Alaba' (2018). Una cinta documental de la productora Baleuko, realizada por Alex Txikon con la financiación de EITB.

La película narra la historia real de la pequeña Suku Maya, niña nepalí que, gravemente enferma y sin posibilidades de salvación en su país, fue traída a Aizarna, donde tras ser operada de urgencia y recibir los tratamientos necesarios, vive con sus padres adoptivos Arantxa y Peio. Una historia llena de fuerza y solidaridad, en la que tuvo una importante participación el legazpiarra Mikel Leizeaga, actualmente residente en Katmandú.

Todas la representaciones tienen lugar en el claustro de la parroquia San Andrés, pero en el caso de lluvia pasarán los espectáculos al teatro Coliseo.