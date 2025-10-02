El Astelena acoge un festival con numerosos partidos de pelota desde esta tarde

M. R. Eibar. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La sección de pelota del Club Deportivo Eibar vive una de las jornadas más completas de la temporada este fin de semana, con un doble festival en el Astelena y numerosos compromisos lejos de casa.

El programa arrancará esta tarde, viernes, a las 19.00 horas en el frontón eibarrés. En el Campeonato de Gipuzkoa de Goma Paleta Parejas de Segunda, la dupla local formada por Soria y Guinea se medirá a la pareja del club EPLE de Errenteria, en un choque de gran exigencia que servirá para abrir boca de cara al intenso sábado que se avecina.

Mañana, a partir de las 16.15 horas, el Astelena volverá a ser escenario de un atractivo festival con cuatro partidos oficiales correspondientes a distintos campeonatos guipuzcoanos. Abrirán la tarde los juveniles Amuategi y Gisasola, que en el Campeonato de Mano Parejas de Tercera categoría se enfrentarán a la pareja del Murumendi de Beasain. Seguidamente, en la modalidad de Goma Paleta Parejas de Tercera, Sologaistua y Gisasola se verán las caras con EPLE 3 de Errenteria.

El tercer choque de la jornada tendrá como protagonistas a Narvaiza y Conde, representantes eibarreses en categoría senior de mano parejas, quienes también se medirán a una pareja de Errenteria. El broche lo pondrán Ibarra y Aguirresarobe, que se enfrentarán a Behar Zana 2 de Villabona, completando así un festival que promete emoción y ambiente en las gradas.

El fin de semana no se detiene ahí, ya que varios pelotaris armeros deberán competir fuera de casa. En Zestoa, los representantes de goma paleta defenderán los colores del club. En Oñati, la pareja juvenil formada por Varona y Azpilikueta disputará su partido de mano parejas, mientras que en Legazpi serán los cadetes Amillategi y Gil quienes se midan en mano parejas. Además, en Errenteria entrará en acción el trío juvenil Eibar 1, y en Hernani lo hará otra pareja armera en la modalidad de goma paleta.

Con un calendario tan cargado, los pelotaris locales afrontan una jornada importante con la ilusión de sumar victorias y seguir avanzando en los campeonatos.