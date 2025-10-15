Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Astelena acoge el arranque del Campeonato de Gipuzkoa de mano individual

M. R.

eibar.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51

Comenta

El Astelena vivirá una intensa tarde de pelota mañana a partir de las 17.30 horas con el comienzo del Campeonato de Gipuzkoa de Rendimiento Individual.

En infantiles, Manex Arrieta se enfrentará a Akizu, pelotari de Aretxabaleta, mientras que Koikilli Lizarralde lo hará ante Jauregi. En categoría alevín, Enaitz Arriola se medirá con Aramendi de Azkoitia, e Ibai Acha tendrá enfrente a Iturrospe de Bergara. Agote jugará en infantiles enfrentándose a Guridi, de Oñati.

Tras estos encuentros individuales, se disputarán dos partidos correspondientes al Campeonato de Gipuzkoa de Mano Parejas, en la modalidad federada. Los eibarreses Ibarra y Aguirresarobe, en categoría senior, jugarán frente a la pareja de Errenteria. A continuación, en cadetes, Amillategi y Gil disputarán su partido de octavos de final frente al conjunto de Oñati.

La actividad continuará el domingo con protagonismo para la paleta goma, también en el Astelena, desde las 17.00 horas. La pareja eibarresa formada por Gisasola y Sologaistua se enfrentará al dúo Intxurre 1 de Alegia, mientras que Ferreiro y Soria recibirán en casa a la pareja de Donostia.

Además, varios representantes del Depor competirán fuera de casa. Hoy en Ikaztegieta jugarán Osa y Lombraña, líderes de la clasificación en paleta goma senior. El sábado será el turno para Amas, Leturiaga y Bartolomé, que se desplazarán a Oiartzun para disputar su encuentro.

En rendimiento alevín, Markel Segurola jugará mañana en Azpeitia, y en infantiles, Saez en Oñati ante Zubikoan.

