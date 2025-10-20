Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Los aspectos infantiles son mucho más que simbólicos»

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39

La concejala Sonia Archeli destaca que el proceso vivido hasta ahora demuestra que la participación infantil es algo más que una actividad simbólica. «Contar con un Consejo de la Infancia activo es una herramienta de enorme valor para incorporar la mirada infantil en todas las políticas públicas. Nos permite no perder de vista sus derechos, entre ellos, participar de forma activa en la sociedad».

Archeli subraya también que el programa impulsa valores esenciales para el futuro de Eibar, como la igualdad, la sostenibilidad, la solidaridad y el respeto mutuo. «Trabajar con la infancia significa invertir en una ciudad más acogedora, respetuosa y equitativa que reconoce a los niños y niñas como protagonistas de su propio desarrollo», afirma.

Por su parte, el alcalde Jon Iraola considera que las iniciativas puestas en marcha refuerzan la identidad de Eibar como una ciudad moderna y sensible con sus habitantes más jóvenes. «Queremos que nuestros niños y niñas crezcan en un entorno donde puedan expresarse libremente, participar y sentirse parte del día a día. No se trata solo de obtener un sello, sino de construir una cultura participativa y de respeto desde la infancia».

