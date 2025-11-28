La Asociación Artística de Eibar abre una exposición en el Topaleku sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad

Alberto Echaluce Orozco Eibar Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

El Topaleku se ha convertido en un punto de encuentro entre la memoria, y el presente y futuro de la ciudad. La Asociación Artística ... de Eibar inauguró la exposición 'Eibar de ayer y hoy', una muestra colectiva que reúne trabajos de pintores, fotógrafos, dibujantes y otros creadores que, desde lenguajes muy distintos, han ido retratando la evolución urbana y humana del municipio en los últimos años. La exposición propone al visitante un recorrido visual por calles, plazas, fábricas, cuestas y barrios que forman parte del imaginario colectivo eibarrés. No se trata solo de reconocer espacios conocidos, sino de mirarlos de nuevo: los cambios en las fachadas, la desaparición de algunos talleres, la apertura de nuevos servicios, la transformación de los entornos industriales y el modo en que la ciudadanía sigue apropiándose de la calle. Los artistas eibarreses presentan trabajos en diferentes materiales como el óleo, acrílico, acuarela, pastel, lápiz carbón, cerámica, maquetas y gouche

Desde la Asociación Artística subrayan que la muestra quiere ser «un homenaje a la mirada de los creadores locales» y, al mismo tiempo, una invitación a la ciudadanía a detenerse y observar. Cada lienzo, cada fotografía, cada dibujo funciona como una pieza de memoria compartida, pero también como una pregunta sobre hacia dónde se dirige la ciudad. La exposición está pensada para todos los públicos, desde quienes han vivido en primera persona las grandes transformaciones urbanas hasta las generaciones más jóvenes que descubrirán, quizá por primera vez, cómo era el Eibar de hace unas décadas. La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de diciembre. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas, y los sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 horas. La entrada es libre.

