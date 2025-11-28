Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Trabajos expuestos en el Topaleku. ESTEBAN OROZ

Eibar

La Asociación Artística de Eibar abre una exposición en el Topaleku sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad

Los artistas muestran obras al óleo, gouche, acrílicos, acuarelas, pastel, lápiz carbón, cerámicas y maquetas

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

El Topaleku se ha convertido en un punto de encuentro entre la memoria, y el presente y futuro de la ciudad. La Asociación Artística ... de Eibar inauguró la exposición 'Eibar de ayer y hoy', una muestra colectiva que reúne trabajos de pintores, fotógrafos, dibujantes y otros creadores que, desde lenguajes muy distintos, han ido retratando la evolución urbana y humana del municipio en los últimos años. La exposición propone al visitante un recorrido visual por calles, plazas, fábricas, cuestas y barrios que forman parte del imaginario colectivo eibarrés. No se trata solo de reconocer espacios conocidos, sino de mirarlos de nuevo: los cambios en las fachadas, la desaparición de algunos talleres, la apertura de nuevos servicios, la transformación de los entornos industriales y el modo en que la ciudadanía sigue apropiándose de la calle. Los artistas eibarreses presentan trabajos en diferentes materiales como el óleo, acrílico, acuarela, pastel, lápiz carbón, cerámica, maquetas y gouche

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Asociación Artística de Eibar abre una exposición en el Topaleku sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad

La Asociación Artística de Eibar abre una exposición en el Topaleku sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad