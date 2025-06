«Teníamos el ascenso en la punta de los dedos, pero no pudo ser»

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 7 de junio 2025, 19:44 Comenta Compartir

Tras quedarse a las puertas de regresar a la Liga Iberdrola el Eibar Rugby Taldea femenino competirá un año más en la División de Honor B. Su entrenador, Javier Aguado, hace balance de una temporada intensa, de crecimiento, y marcada por un desenlace agridulce.

– ¿Qué valoración general hace de la temporada del equipo?

– La valoración, habiendo llegado a una final, siempre es positiva, aunque no hayamos logrado el objetivo del ascenso. Ha sido un año de muchos cambios: nuevo cuerpo técnico, nuevo sistema de juego... para ellas ha supuesto una transformación importante. Hemos contado con algún refuerzo, pero la mayoría de las incorporaciones llegaron de ligas vascas, donde el nivel, por desgracia, no es el más alto. A pesar de ello, la actitud de las jugadoras ha sido excelente y han mejorado mucho. Llegamos a una final y rozamos el ascenso con los dedos. No pudo ser, pero el esfuerzo ha sido inmenso.

– ¿Con qué sensaciones se queda tras rozar ese objetivo?

– Nos queda un sabor agridulce. Por un lado, estoy orgulloso de cómo han evolucionado las jugadoras; por otro, sientes que se escapó por detalles. En Madrid regalamos el partido por falta de experiencia y malas decisiones. Contra el CRAT A Coruña fuimos superiores en muchas fases, dominamos el balón, pero no supimos rematar. Las lesiones también nos lastraron mucho, y aunque pudimos contar con jugadoras del segundo equipo pagamos caro tener una plantilla corta. Me exijo mucho y me duele no haber conseguido el ascenso, pero me voy contento con el trabajo y la actitud del grupo.

– La plantilla es muy joven. ¿Cree que la falta de experiencia ha podido ser un factor determinante en los momentos clave?

– Sin duda. Había nervios, y no tanto por la presión como por la inexperiencia. En momentos clave hay que tomar decisiones frías, y ahí nos penalizaron. Esto no es una crítica: hay que estar en el campo para entenderlo. Con una media de edad de 19 años, muchas venían de ligas donde destacaban con facilidad, pero este nivel exige más. La División de Honor B es otro ritmo, otro contacto, y lo notamos sobre todo en los partidos decisivos.

– El equipo compitió bien durante toda la temporada, pero se quedó sin recompensa. ¿A qué se debió ese desenlace?

– Principalmente a la acumulación de lesiones, la falta de rotación y pequeños detalles que en este nivel marcan la diferencia. Jugamos al límite, con poco margen, y eso al final te pasa factura. El equipo compitió siempre, pero en los momentos clave no supimos cerrar los partidos.

– En la final ante el Olímpico de Pozuelo empezaron muy bien, pero el partido cambió tras el descanso. ¿Qué sucedió?

– El calor y el campo artificial en mal estado nos pasaron factura. Jugamos con 28 grados y el desgaste fue brutal. Encima, sufrimos dos amarillas y estuvimos siete u ocho minutos con solo 13 jugadoras. Defendimos bien, pero eso nos agotó. Además, en lugar de buscar alivios con el pie, intentamos salir jugando desde nuestra 22, y eso contra un equipo como el Olímpico fue un error. Las decisiones puntuales nos costaron el partido.

– ¿Cómo afectó esa derrota a nivel anímico antes del partido decisivo ante el CRAT A Coruña?

– No sé si fue la derrota en sí, pero sí es cierto que volvimos a cometer errores evitables desde el inicio. Dominamos muchas fases, ganamos melés y touches, pero no supimos leer el partido atrás. El CRAT es un equipo con experiencia, y cada balón que tenían nos hacía daño. Ellas estaban casi al completo por primera vez en todo el año, y nosotras llegamos con varias bajas importantes. Fue una oportunidad muy clara que dejamos escapar.

– ¿Cómo ha vivido esta primera temporada al frente del equipo?

– Ha sido un cambio grande. Venía de toda la vida en Getxo, y llegar a Eibar ha sido una sorpresa muy positiva. Me he encontrado con un club con ganas de hacer las cosas bien, una directiva implicada y un grupo de trabajo con el que comparto visión. Me duele no haber podido darles el ascenso, porque el club ha apostado por mí y es un reto personal que tengo presente desde el día que perdimos en Madrid.

– ¿Seguirá liderando el equipo la próxima temporada?

– Aún tenemos que sentarnos con el club. De momento estoy centrado en la Copa de la Reina. Estoy a gusto, me siento valorado, y creo que se pueden hacer mejoras dentro del cambio que se quiere impulsar. Hablaré con el club y decidiremos. Por mi parte, si no sigo, no será por falta de ganas. Siento que todavía no he terminado mi trabajo aquí.

– ¿Qué metas se marca el equipo para la próxima campaña?

– Ahora tenemos la Copa de la Reina, que es rugby 7, más rápido y dinámico. No es lo mismo que el rugby 15, pero sirve para cerrar el año con buenas sensaciones. La temporada ha sido larga, las jugadoras están muy cansadas, física y mentalmente. La idea es disfrutar, competir lo mejor posible y cerrar el ciclo. Pero el objetivo grande sigue siendo el ascenso en la liga.

– ¿Qué se ha aprendido y en qué aspectos cree que deben centrarse para seguir creciendo?

– El mayor aprendizaje ha sido individual y colectivo. Muchas jugadoras debutaban en Liga Nacional y han crecido mucho. Lo importante es que ellas mismas notan su evolución, te lo dicen. Hemos detectado carencias atrás, donde sufrimos más, mientras que delante dominamos. Necesitamos continuidad en los entrenamientos y menos lesiones para poder trabajar mejor. El salto ahora es que las más jóvenes den un paso adelante y consoliden esa madurez que han empezado a adquirir.

– ¿Qué mensaje le da a la afición que ha seguido al equipo?

– Solo puedo pedirles disculpas por no haber logrado el ascenso. Han estado de diez. Nos han seguido a Madrid, a Gijón, nos han apoyado en todo momento. Es una gozada tener una afición así. Solo espero poder brindarles pronto ese ascenso que tanto merecen y que, sinceramente, creo que es el lugar que le corresponde a Eibar.