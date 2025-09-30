Asamblea General Extraordinaria para modificar estatutos de la Peña Txinbera

M. R. EIBAR. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La Peña Txinbera de Eibar, colectivo de aficionados del Athletic Club con sede en la villa armera, celebrará el próximo miércoles, día 15, una Asamblea General Extraordinaria en su local social, situado en la calle Zezenbide número 7.

La cita está programada para las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria. El único punto del orden del día será la modificación de los estatutos de la peña, un aspecto de especial relevancia para el futuro funcionamiento de la entidad rojiblanca en Eibar.

Desde la Peña Txinbera recuerdan la importancia de la participación de sus socios en esta asamblea, dado que los cambios estatutarios requieren de la implicación de todos los miembros que conforman esta agrupación referente para los athleticzales en Eibar.