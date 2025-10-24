Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Artesanos Juantxo quiere romper su racha negativa antes del parón

El conjunto armero, colista tras cuadro derrotas consecutivas, visita en Astigarraga al Mundarro, tercer clasificado

Marcos Rodríguez

Eibar.

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

El Artesanos Juantxo afronta esta tarde una cita clave en Astigarraga, donde se medirá al Mundarro a partir de las 18.00 horas en la sexta jornada de la Primera División Provincial. El conjunto eibarrés llega con la obligación de revertir su delicada situación tras encadenar cuatro derrotas consecutivas que lo han relegado al último puesto de la tabla con solo una victoria en cinco encuentros.

El duelo en el polideportivo de Astigarraga será el último antes del parón liguero, por lo que los armeros buscarán cerrar esta primera parte del curso con buenas sensaciones y un resultado que les permita recuperar confianza. No lo tendrán fácil, ya que el Astigarrakago Mundarro ocupa la tercera posición con tres triunfos y dos derrotas, aunque los locales también llegan tras caer el pasado fin de semana ante el Take Orbela Taberna.

Con la necesidad de sumar y reencontrarse con su mejor versión, el Artesanos Juantxo tratará de aprovechar esta oportunidad para dar un golpe de autoridad y cambiar la dinámica antes del descanso competitivo.

