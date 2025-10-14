El Artesanos Juantxo planta cara en Ordizia, pero encaja su tercera derrota consecutiva Los eibarreses dominaron la primera mitad, pero las bajas y el cansancio les pasaron factura tras el descanso y perdieron por 70-57

Marcos Rodríguez EIBAR. Martes, 14 de octubre 2025, 20:36

El Artesanos Juantxo no pudo cumplir su objetivo de regresar a la senda de la victoria en su visita al polideportivo Majori de Ordizia, donde cayó por 70-57 en un partido más igualado de lo que refleja el marcador final. Los eibarreses afrontaban la cuarta jornada de la Primera División Provincial con la intención de romper la dinámica negativa, pero un exigente rival y las adversidades físicas terminaron por frustrar su buen inicio.

El conjunto armero firmó una gran primera mitad, imponiendo su ritmo y dominando en ambos lados de la pista. Su solidez ofensiva les permitió marcharse al descanso con una ligera ventaja de 35-37, dejando muy buenas sensaciones. Sin embargo, tras la reanudación el encuentro dio un giro radical en apenas dos minutos. El exceso de intensidad del equipo local derivó en acciones que dejaron a dos jugadores eibarreses fuera de combate, mientras que un tercero tuvo que continuar sobre la pista con molestias durante toda la segunda parte.

Pese a las dificultades, el Artesanos Juantxo resistió hasta los compases finales, llegando con opciones reales de ganar a los minutos finales, 59-55, antes de que el cansancio hiciera mella y el Ordizia ampliara su renta en los últimos instantes.

Con esta derrota, los de Eibar encadenan tres tropiezos consecutivos tras su brillante debut liguero, y se sitúan séptimos del grupo 1, que cuenta con ocho equipos.

Los armeros regresarán este sábado al polideportivo Ipurua, donde recibirán al Elorri Aldapa, de Alegia, que ha perdido las cuatro jornadas disputadas.

Derrota del femenino

Por su parte, el equipo sénior femenino del Eibar Saskibaloia tampoco pudo celebrar un resultado positivo en su segundo partido de la Segunda División Provincial. Las armeras cayeron por 50-62 en Ipurua frente al Ostadar, y acumulan dos derrotas en este arranque de campeonato. Décimas en el grupo 1, compuesto por doce conjuntos, buscarán estrenar su casillero de victorias este sábado en su visita al Ordizia.