Artesanos Juantxo debuta hoy en Primera Provincial ante los Dolphins El sénior inicia su nueva aventura en la máxima categoría provincial con un partido en Ipurua frente a los donostiarras

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El Artesanos Juantxo afronta un día muy importante. El equipo sénior masculino del Eibar Saskibaloia, que la pasada primavera logró el ansiado ascenso, debutará esta tarde en la Primera División Provincial. Lo hará en casa, en el polideportivo de Ipurua, donde a partir de las 14.30 horas recibirá al Donosti Dolphins.

Los eibarreses arrancan así una nueva aventura en la principal categoría provincial, un reto que llega tras culminar una temporada para el recuerdo, en la que fueron de menos a más hasta certificar el salto de división con una victoria de prestigio en la cancha del Hernani (53-67). El recuerdo de aquel partido aún está fresco, pero ahora toca mirar al presente: competir al máximo nivel desde el primer día.

El duelo de hoy será el primer paso de la primera fase, en la que el conjunto armero disputará un total de 14 encuentros. El grupo 1, en el que ha quedado encuadrado, está compuesto por ocho equipos, y al término de esta liguilla serán los cuatro primeros quienes consigan el billete para pelear en la segunda fase por objetivos más ambiciosos.

La plantilla eibarresa llega con ilusión y confianza a este estreno. El bloque que consiguió el ascenso se mantiene, y el club ha trabajado en la pretemporada para preparar al equipo ante el salto de nivel que supone competir en Primera. El ritmo de juego, la intensidad y la regularidad serán claves en una categoría donde cada detalle importa.

El factor cancha puede ser determinante en este primer encuentro. El calor de la afición en Ipurua, que ya disfrutó con el ascenso, será un impulso extra para los armeros en su estreno en la élite provincial. El Donosti Dolphins llega dispuesto a poner las cosas difíciles, pero el Artesanos Juantxo confía en que el debut sirva para reafirmar que está preparado para afrontar con garantías la nueva temporada.