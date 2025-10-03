El Artesanos Juantxo busca resarcirse en Ipurua frente al Saski Axular

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Nuevo compromiso liguero para el Artesanos Juantxo esta tarde en Primera División Provincial, correspondiente a la tercera jornada, con la intención de recuperar las buenas sensaciones y mantenerse en la zona alta de la clasificación. El polideportivo Ipurua será el escenario del duelo ante el Saski Axular, que arrancará a las 14.30 horas.

El conjunto eibarrés debutó en la categoría con un estreno soñado, imponiéndose por 61-48 al Donosti Dolphins en casa, pero sufrió un duro correctivo en su primera salida, cayendo con claridad (84-45) frente al Aloña Mendi en Oñati. De vuelta en su feudo, los armeros tratarán de hacerse fuertes ante su afición y sumar un triunfo que les permita no perder comba con los equipos de arriba, además de seguir asentándose en la competición.

El rival de esta tarde, Saski Axular de Donostia, presenta un balance idéntico al de los eibarreses. También lograron la victoria en la jornada inaugural, pero cayeron la pasada semana en casa frente al Astigarraga. La igualdad en la clasificación hace prever un encuentro disputado y con gran carga competitiva, en el que ambos conjuntos buscan su segundo triunfo para afianzarse en el top cuatro.

Debut del femenino

Por su parte, el equipo sénior femenino del Eibar Saskibaloia también entra en acción esta tarde con el arranque liguero en Segunda División Provincial. Las armeras visitan al Drunkat Hoops en el polideportivo Altza de Donostia a partir de las 16.00 horas. El conjunto eibarrés afronta la temporada con la meta de asegurar la permanencia y, si las circunstancias lo permiten, aspirar a un puesto entre los cuatro primeros de la primera fase que otorgue el derecho a pelear por el ascenso.