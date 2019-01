Artesanía «íntima» en el centro Artesanos. José Juan Unzueta, Begoña Díaz y Mar Herrera ante los estands de la feria que llega hoy a su fin. / FOTOS: FÉLIX MORQUECHO La plaza de Unzaga se despide de la Feria de artesanía de Navidad Eibart, que abre hoy las puertas en su jornada de clausura FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Sábado, 5 enero 2019, 01:17

La carpa de la plaza de Unzaga apura sus últimas horas. Hoy abre sus puertas antes de que comiencen las tareas de desmontaje de la que es una de las principales iniciativas de la asociación de artesanía Eibart. En las últimas semanas han ofrecido productos de distinto tipo con un signo común, el valor añadido de lo hecho a mano. En estas últimas horas es posible que incluso los Reyes Magos se pasen por allí, ideas no les faltarán, antes de cerrar la puerta hasta el año que viene.

Entre los catorce estands con que cuenta la feria hay eibarresas y productores de otras localidades, y entremedias se encuentra José Juan Unzueta. «Yo soy de Eibar pero en 1980 me fui a un pueblo de alfareros en Galicia para aprender... y me quedé» recuerda. El oficio le atrapó entre la localidad de Brión donde tiene el taller y Carnota, en la 'costa da morte'. El contacto con su ciudad de origen lo mantiene y en ediciones anteriores acudió a la Feria navideña de Eibart, cuando se desarrollaba en la Eibarko Bizikleta Plaza. «El año pasado vi cómo tenían el montaje aquí, en Unzaga, y me gustó» recuerda. A pesar de que está acostumbrado a recorrer ferias de distintos tamaños, Unzueta reconoce que su vinculación con Eibar hace que ésta tenga un punto entrañable. «Acabo de encontrarme con una persona a la que no veía desde hace cuarenta años» apunta.

Pero lo que trae a Unzueta a Eibar es su trabajo, «una cerámica de uso. Yo insisto en que se utilice, que se use una taza o una jarra de cerámica y no se deje en una estantería» defiende. Por eso acude a la feria con útiles secados a alta temperatura, pensados para el día a día. «En otros países europeos es más común, y aquí va entrando poco a poco». Los visitantes preguntan por la posible toxicidad ante su uso, por los colores o por las técnicas empleadas. «Hay curiosidad, y yo lo explico todo. De hecho me encanta que la gente venga a mi taller porque le cambia el chip» señala.

«Lo más económico»

De tierras navarras llega Begoña Díaz como una de las responsables de Tocuero. Después de casi una década dedicada a la artesanía acude en esta edición por vez primera a Eibar. «Hacemos muchísimas ferias en Gipuzkoa, Bizkaia, y también en el extranjero. Nos movemos bastante y una amiga me habló de esta oportunidad» recuerda. La marroquinería es su trabajo. «Hacemos de todo con cuero. En cada sitio vas viendo el estilo de la gente, los gustos que tienen, y aquí nos hemos encontrado con que lo que más salida tienen son unos 'eguzkilores'». A esas piezas de decoración se suman carteras y pulseras, «lo más económico. Las piezas grandes no han tenido tanta salida».

Estar a pie de puesto supone defender el producto que se presenta y de eso sabe mucho la artesana de Estella. «Me toca hablar mucho, contar todo el trabajo que lleva detrás. La gente está muy acostumbrada a ir a un centro comercial y comprar cosas a unos precios que no tienen nada que ver. En cambio otras personas valoran el trabajo y el producto, y gracias a ellas seguimos haciendo lo que nos gusta» señala.

Una de las que repite plaza es la valenciana Mar Herrera, de La Zaera. «Es una feria cómoda, tiene un buen horario, un tamaño adecuado... es una feria íntima» señala. Por eso se decidió a cargar sus productos rumbo a Eibar por tercer año consecutivo. «Lo que hago es papiroflexia, como las lámparas de papel que es lo más nuevo que tengo, y los móviles con tela, lo llamo 'telaflexia'» ríe.

Remarcando que el papel es más resistente de lo que muchos creen, Mar Herrera se muestra satisfecha de la acogida de sus productos. En su opinión el público valora más la artesanía que en la zona de Levante de donde proviene. Por eso se muestra contenta de haber convertido su afición en profesión. «Soy artesana» sentencia.

Hoy, víspera de Reyes Magos, será la última ocasión para ver unos productos únicos. La Feria mantiene su horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.