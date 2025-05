El arte fluirá por Portalea con la masterclass del acuarelista 'Kubi'

La casa de cultura Portalea acogerá este viernes una masterclass de acuarela a cargo del prestigioso pintor bilbaíno José Luis López 'Kubi', en un evento ... organizado por la Asociación Artística de Eibar. La cita tendrá lugar en la sala de cursillo a partir de las 18.30 horas, y está abierta a todas aquellas personas interesadas en descubrir o profundizar en las técnicas de esta forma pictórica tan expresiva como compleja.

Durante la sesión, el artista compartirá algunas de las claves esenciales de la acuarela, técnica que domina con una sensibilidad especial hacia el color, la luz y los reflejos, como los que se filtran sobre el pavimento mojado en días de lluvia.

López 'Kubi' confiesa que su afición por el dibujo y la pintura es tan antigua como sus primeros recuerdos. «Pintar y dibujar me gustaba desde que tenía uso de razón», explicó. Aunque en un momento de su vida dejó a un lado los pinceles, fue un regalo inesperado el que reavivó la llama: «Cuando mi mujer me regaló una caja de acuarelas, lo retomé», recuerda con una sonrisa. Aunque su formación académica se orientó inicialmente hacia el Derecho, la pasión por las Bellas Artes acabó marcando su trayectoria. Hoy en día, además de desarrollar una obra personal que ha cosechado reconocimiento, 'Kubi' ofrece regularmente clases y masterclasses, donde transmite su manera de entender la pintura, siempre con el sello de una mirada íntima y delicada sobre lo cotidiano. Sus obras no solo capturan paisajes y escenas urbanas, sino que lo hacen desde un enfoque muy personal, donde la luz y el color se convierten en protagonistas. La masterclass de este viernes es una oportunidad única para conocer de cerca el proceso creativo de uno de los referentes actuales de la acuarela en el País Vasco. Tanto aficionados como artistas en formación podrán compartir espacio con Kubi y aprender técnicas, trucos y, sobre todo, una forma de mirar y transformar el mundo a través del agua y los pigmentos. La Asociación Artística acerca así el arte a la ciudadanía.