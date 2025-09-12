Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la procesión el Día de la Cofradía.

Eibar

Arrate prolonga su espíritu festivo con el Día de la Cofradía y el encuentro de las Arrate

El Día de la Cofradía tomará el relevo festivo en Arrate con deporte, gastronomía, tradición y un emotivo encuentro de mujeres que comparten nombre con la patrona

A. ECHALUCE

EIBAR.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

Los ecos de las fiestas de Arrate siguen resonando este fin de semana en Eibar. Mañana domingo tendrá lugar el Día de la Cofradía, una jornada en la que deporte, tradición, gastronomía y devoción volverán a darse la mano en el entorno del santuario.

La programación arrancará a las 10.30 horas con la XXX Carrera pedestre Simón Aldazabal, que saldrá desde el Club Deportivo de Eibar y ascenderá hasta Arrate por el camino de Orbe. Será una prueba emblemática que cada año reúne a corredores populares y amantes de la montaña. A las 12.30 horas, y no a las 11.00 como figuraba en el programa inicial, se celebrará la misa mayor en honor a la Virgen de Arrate, amenizada por los bertsolaris Nerea Elustondo y Millán Telleria. Posteriormente, se desarrollará la procesión, acompañada por la Banda de Txistularis Usartza, que pondrá música a uno de los momentos más solemnes del día.

La gastronomía también será protagonista con el concurso de paellas, que comenzará a las 12.00 horas. Tras la deliberación del jurado, los premios se entregarán a las 14.00 horas, en un ambiente festivo y participativo que cada año congrega a cuadrillas y familias.

Encuentro de las Arrate

Casa Cantabria

La programación de actos de la Virgen Bien Aparecida, organizados por la Casa Cantabria, se pondrán en marcha hoy con la celebración de un piscolabis en el bar de Jardines, para socios y simpatizantes, a las 13.00 horas. Después el sábado, día 20, de 12.00 a 16.00 horas tendrá lugar una degustación de productos de Cantabria, a las 18.00 horas habrá juegos de rana en la bolera y a las 20.30 horas cena-piscolabis.

