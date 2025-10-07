Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Eibar

Arrate Kultur Elkartea convoca el XXI Concurso de Pintxos de Eibar

A. E.

EIBAR.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:34

Comenta

Eibar volverá a poner sabor a su otoño gastronómico. Arrate Kultur Elkartea (AKE), con la colaboración del Ayuntamiento de Eibar y Hosteleros de Eibar, organiza el XXI Concurso de Pintxos, que se celebrará el miércoles día 29 y el jueves 30 en los propios bares participantes.

El objetivo, reconocer la creatividad culinaria local y dinamizar la hostelería con una ruta de pintxos abierta a toda la ciudadanía. Las bases establecen que cada bar o casa de hostelería podrá presentar un único pintxo, identificado con un nombre, que deberá exponerse en barra a lo largo del día y estar listo para su consumo. El precio deberá situarse entre 2,5 euros y 3 euros, con el propósito de mantener la accesibilidad al público y homogeneizar la oferta durante el concurso. El día 31 se retirarán las urnas y, esa misma tarde, se realizará el recuento público en los locales de Arrate Kultur Elkartea, abierto a quien desee asistir. Los ganadores se darán a conocer el 31 por la tarde-noche en AKE y a través de los medios de comunicación, además de notificarse por teléfono a los premiados.

La entrega oficial de premios tendrá lugar en la Feria de San Andrés, el 30 de noviembre. Los establecimientos interesados deben inscribirse antes del día 12 enviando todos los datos, incluida la foto, al correo: arratekultu@gmail.com o vía WhatsApp: 638 284 912 (plazo imprescindible para la imprenta). También se puede tramitar la participación en el despacho de AKE o a través del teléfono 638 284 912. La asociación invita, además, a remitir propuestas de actividades complementarias que enriquezcan el programa. Habrá tres premios principales, dotados con 200 euros cada uno y un diploma: Mejor Pintxo (200 euros, diploma de AKE y trofeo entregado por el Ayuntamiento; distinciones vinculadas a los campeonatos de pintxos de bacalao en colaboración con Bacalaos Alkorta). Mejor uso de producto local (200euros Ayuntamiento de Eibar y diploma de AKE). Premio del Público (200 euros, patrocinio de MGI y diploma de AKE).

El jurado estará integrado por personas designadas por Arrate Kultur Elkartea. Se avisará con antelación del paso por cada establecimiento y, si no pudieran catar el pintxo, el local quedará automáticamente fuera de concurso.

