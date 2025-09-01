Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Laura Camino, la jugadora más destacada del Eibar, entre cuatro jugadoras del Sevilla en la derrota armera del domingo en Ipurua. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

Un arranque liguero con dudas en Ipurua

El reconstruido Eibar tropezó en su estreno en la Liga F, pero ya se prepara para afrontar el primer compromiso fuera de casa este sábado

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

El primer equipo femenino del Eibar no pudo comenzar con buen pie la temporada 2025/26 en la Liga F. El equipo de Iñaki ... Goikoetxea debutó este domingo en Ipurua con derrota por la mínima (0-1) frente al Sevilla, un rival directo en la pelea por la permanencia.

