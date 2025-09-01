Un arranque liguero con dudas en Ipurua

El primer equipo femenino del Eibar no pudo comenzar con buen pie la temporada 2025/26 en la Liga F. El equipo de Iñaki ... Goikoetxea debutó este domingo en Ipurua con derrota por la mínima (0-1) frente al Sevilla, un rival directo en la pelea por la permanencia.

Un solitario gol visitante, obra de Rosa Márquez en la primera mitad, bastó para que los tres puntos volaran del feudo armero tras un encuentro largo, intenso y que se alargó más de cien minutos por las numerosas revisiones del VAR, que tuvo un protagonismo excesivo fruto de varios errores de la colegiada Calvo Valentín.

El arranque de este curso, que juntó a cerca de 460 espectadores en Ipurua, contrasta con el vivido hace un año. Entonces, bajo la batuta de Yerai Martín, el Eibar inició la temporada 2024/25 también en casa, pero con victoria clara (2-0) sobre el Real Betis, lo que dio confianza a un equipo que acabaría cumpliendo con solvencia el objetivo de la permanencia.

En esta ocasión el guion fue diferente: las armeras fueron protagonistas en muchos tramos del duelo, pero no encontraron premio en sus ocasiones, mientras que el Sevilla aprovechó su oportunidad.

Tras esta primera jornada las armeras finalizan la primera jornada en la decimocuarta posición, y junto al Levante, Espanyol y el recién ascendido Alhama CF son las únicas que no han conseguido sumar.

El curso es largo, pero este inicio servirá como toque de atención para no confiarse por el hecho de haber realizado una notable pretemporada levantando la Euskal Herria Kopa.

La temporada pasada se empezó sumando 6 de 6 en las dos primeras jornadas, y pese a bajones puntuales las armeras se crecieron en la segunda mitad del curso.

Esta vez el estreno no ha sido el ideal, pero pese a todo el conjunto armero mostró carácter, y la parte positiva es que este grupo tiene mucho potencial y un amplio margen de mejora.

A por el primero a domicilio

Tras el arranque liguero, el Eibar femenino inició este lunes la preparación del próximo compromiso. Las de Iñaki Goikoetxea afrontarán su primera salida de la temporada visitando al Madrid CFF, este sábado a las 18.00 horas en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada.

El calendario de entrenamientos en Areitio refleja una planificación pensada para recuperar sensaciones tras el exigente debut liguero y llegar en las mejores condiciones posibles al duelo en la capital. El equipo tendrá sesiones matinales el miércoles a las 12.00 horas, el jueves a las 11.30 y el viernes a las 11.00, en las que Goikoetxea seguirá ajustando detalles tácticos y probando variantes en ataque, conscientes de que las ocasiones generadas ante el Sevilla deben traducirse en gol. El viernes, tras la última sesión en Eibar, la expedición emprenderá viaje hacia Madrid con la mente puesta en estrenar su casillero de puntos.

El choque frente al combinado madrileño se presenta exigente, pero también como una oportunidad inmediata para empezar a escalar en la clasificación. Las armeras contarán este martes con un día de descanso para recuperar fuerzas y enfocarse al 100% en sacar un buen resultado este sábado.