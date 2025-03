Arnau Comas, llegado para blindar la defensa del Eibar

Marcos Rodríguez EIBAR. Miércoles, 12 de marzo 2025, 19:57 Comenta Compartir

Tras debutar con un sólido partido ante el Cartagena tras casi medio año de inactividad Arnau Comas disputó sus primeros minutos en Ipurua como futbolista del Eibar ante el Almería el pasado viernes, donde demostró que ha venido a aportar mucho en la zaga armera. El de Girona fue el último refuerzo con el que el equipo armero completó el mercado invernal, y pese a que no tuvo minutos en el debut de San José en el banquillo del Eibar ante el Racing de Santander el catalán fue una de las novedades en el siguiente partido.

Llegó, convenció al técnico donostiarra y se quedó. En 180 minutos que ha disputado la dupla formada por Comas y Arbilla el Eibar no ha encajado goles, y se ha mantenido muy sólido atrás a la hora de no conceder oportunidades a sus rivales. El jugador cedido por el Basilea hasta final de temporada se compenetra a la perfección con el capitán armero, por lo que no será la última vez que veamos a esta dupla defender la portería de 'Maguna'.

Durante estos dos partidos el catalán ha demostrado que si su condición física se lo permite tiene nivel de sobra para jugar como titular, y es un central con mucho que aportar.

Tras recuperarse de su lesión tan solo ha necesitado un partido y medio para coger el ritmo y aportar su alto nivel competitivo, y en los momentos en los que más sufrió el Eibar transmitió mucha seguridad atrás ante el Almería. Por ello, Comas está destinado a dar alegrías al club por lo menos hasta verano.