Arnau Comas, Ivan Gil, Pascual y Álex Domínguez se despiden del Eibar Las cesiones de los cuatro futbolistas han llegado a su fin y el club no realizará operaciones de compra por ellos

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 2 de junio 2025, 20:40 Comenta Compartir

Fue llegar y convencer. Desde que se enfundó la camiseta del Eibar por primera vez tras aceptar la cesión al club en el mercado invernal, Arnau Comas se convirtió en uno de los pilares de la zaga armera. Su presencia, su colocación y jerarquía calaron rápido en el esquema de Beñat San José, que encontró en el central catalán un valor seguro para el tramo más exigente de la temporada. Sin embargo, el fútbol no siempre responde con lógica a lo que sucede sobre el césped, y Comas no continuará en Ipurua. El club ha decidido no acometer su fichaje, poniendo fin a una breve pero sólida historia de entendimiento mutuo.

El jugador, cedido por el Basilea, aterrizó en el vestuario armero en enero, en un momento delicado de la competición. Desde el primer minuto respondió con seguridad y solvencia. Nueve partidos y 681 minutos, ni uno desde el banquillo. Cada actuación fue un ejemplo de templanza, rigor táctico y compromiso defensivo. Su conexión con la grada fue tan inmediata como su impacto en el once. Se marcha dejando una sensación clara: había sitio para él en el futuro del Eibar, pero no será.

Junto a él, otros tres jugadores también finalizan su cesión y regresan a sus clubes de origen: Iván Gil, Jorge Pascual y Álex Domínguez.

Iván Gil, procedente de Las Palmas, ha tenido una participación más intermitente. Disputó once encuentros, seis desde el inicio, aportando una asistencia y algunas pinceladas de su calidad técnica. Aunque no logró asentarse en el equipo titular, siempre mostró predisposición y compromiso. Su paso por Eibar deja la sensación de que su mejor versión no llegó a verse del todo, pero el futbolista respondió con profesionalidad.

Jorge Pascual, cedido por el Villarreal el pasado verano, ha sido uno de los nombres propios en ataque, ha disputado 40 partidos oficiales, 39 de liga y uno de Copa del Rey. En total, ha firmado 5 goles y 2 asistencias, dejando grandes momentos. A sus 22 años, Pascual se va de Eibar habiendo ganado experiencia y minutos en un fútbol tan exigente como el de la Segunda División, y con el reconocimiento de haberlo dejado todo en el campo.

Por su parte, Álex Domínguez regresará al Toulouse francés tras completar una cesión que comenzó en enero y tras la que no ha tenido oportunidad de mostrar su calidad. Con Jonmi Magunagoitia asentado bajo los palos de la portería armera el catalán se va sin debutar con el Eibar, ya que ni Joseba Etxeberria primero ni Beñat San José después han querido cortar la progresión de un 'Maguna' que recogía el testigo de Fuzato.

Desde el club armero agradecen a los cuatro jugadores el compromiso de estos meses durante su paso por el Eibar. Cada uno, desde su rol, ha aportado al colectivo, y su esfuerzo forma ya parte de una temporada difícil pero que ha servido para el aprendizaje.