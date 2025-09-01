Armeria Eskola inicia el día 22 el programa Debabarrena Integra

A. E. EIBAR. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

La asociación Armeria Eskola impulsa un año más su emblemático programa Debabarrena Integra, que aterriza en el curso 2025-2026 consolidado como referente en la inserción sociolaboral de personas desempleadas en riesgo de exclusión social en la comarca de Debabarrena. Veinte ediciones avalan una iniciativa que, edición tras edición, ha ayudado a quienes más lo necesitan a encontrar un camino real hacia el empleo, la autonomía personal y una vida mejor. Con el apoyo del Ayuntamiento de Eibar y la implicación de agentes sociales y educativos, el programa se ha convertido en un pilar para la cohesión social y el desarrollo comunitario. A lo largo de este curso, las personas participantes accederán a una formación integral basada en la combinación de competencias lingüísticas, destrezas académicas y capacitación técnica que se ajusta a las actuales demandas del mercado laboral. El compromiso por la inclusión y la empleabilidad late desde el primer día en cada fase del recorrido lectivo.

Formación en dos fases

Este renovado itinerario formativo consta de dos etapas bien definidas, pensadas para responder a las necesidades y situación de cada participante. La primera fase arranca el 22 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de enero de 2026. En este periodo, en horario de mañana y bajo la dirección de CEPA Eibar, el alumnado realiza un completo curso intensivo de castellano, refuerza competencias como matemáticas y dibujo técnico, entre otras.