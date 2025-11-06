Las armeras llegan lanzadas al derbi ante el Athletic en Lezama Las de Iñaki Goikoetxea afrontan el choque tras la primera victoria en Ipurua ante un rival que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada

Marcos Rodríguez EIBAR. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El Eibar afronta una cita especial en Lezama mañana a las 16.30 horas ante el Athletic Club, en el que será su segundo derbi de la temporada. Las de Iñaki Goikoetxea llegan al choque en su mejor momento del curso, impulsadas por el importante triunfo del pasado fin de semana ante el Deportivo Abanca. Aquella victoria, la primera en Ipurua, sirvió para consolidar una dinámica positiva que sitúa al Eibar en la zona media de la clasificación.

Con diez puntos en su casillero, el conjunto armero ocupa la décima posición de la Liga F y disfruta de un margen de cinco puntos respecto a la zona de descenso. La progresión del equipo es evidente: el bloque se muestra cada vez más asentado, con las nuevas incorporaciones adaptadas al sistema y una confianza que crece cada jornada. El Eibar parece haber encontrado el equilibrio entre solidez defensiva y eficacia en ataque, factores que le han permitido encaminar su gran objetivo de la permanencia.

El reto de mañana, sin embargo, no será sencillo. El Athletic atraviesa un inicio de temporada complicado y encara el derbi sin conocer todavía la victoria. Las rojiblancas son, junto al Levante y el Logroño, uno de los equipos que no han ganado en las nueve primeras jornadas, aunque su rendimiento ha sido más sólido de lo que reflejan los números. Con seis empates y solo tres derrotas, el conjunto bilbaíno ha mostrado competitividad, pero la falta de acierto las mantiene con apenas seis puntos y al borde del descenso.

El Eibar, consciente de que los derbis no entienden de dinámicas, buscará repetir el resultado del curso pasado, cuando se impuso por 0-1 en Lezama. Las armeras saben que una victoria en feudo rojiblanco sería el impulso ideal para afianzarse en la zona media y seguir alimentando la ilusión de un grupo que no deja de crecer.