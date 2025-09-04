Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Camino, Andrés, Altonaga y Etxezarreta serán las capitanas. SD EIBAR

Arene Altonaga seguirá siendo la capitana del Eibar en la nueva campaña

Laura Camino, Carla Andrés y Ane Etxezarreta serán las otras tres armeras encargadas de liderar al equipo

Marcos Rodríguez

Eibar.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

El Eibar femenino ya tiene definida la capitanía para la temporada 2025/26. Arene Altonaga continuará siendo la referencia en el campo, luciendo el brazalete como lo ha hecho en las últimas campañas. La centrocampista afronta su octava temporada con el club y acumula cerca de 150 partidos con la elástica azulgrana, siendo una de las figuras más importantes del Eibar tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Altonaga estará acompañada por Laura Camino, Carla Andrés y Ane Etxezarreta. Las dos primeras son las jugadoras con más tiempo en el equipo después de Altonaga, y esta será su cuarta temporada defendiendo al Eibar. Con 83 y 77 partidos disputados respectivamente, ambas llegaron procedentes del Racing Féminas, cosechando una experiencia que resulta fundamental para guiar a las jugadoras más jóvenes o recién llegadas y mantener la cohesión del vestuario.

La beasaindarra Ane Etxezarreta, que se incorporó este verano desde la Real Sociedad, aporta experiencia y conocimiento al vestuario armero. Su presencia complementa la de las otras capitanas, combinando capacidad de mando y solidez táctica, elementos esenciales para afrontar una temporada que promete ser muy exigente.

El rol de las capitanas va más allá de lo que ocurre en los 90 minutos de juego. En el Eibar, el liderazgo dentro del vestuario será clave para mantener la moral alta, gestionar los momentos difíciles y transmitir la filosofía del club al grupo.

La combinación de veteranía y carácter que forman Altonaga, Camino, Carla y Etxezarreta ofrece un respaldo sólido para el equipo de Goikoetxea y será decisiva en la adaptación de las nuevas piezas que integran la plantilla.

Con la temporada 2025/26 recién comenzada, el Eibar afronta un curso cargado de retos y aspiraciones.

