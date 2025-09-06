Areitio, una ciudad deportiva de élite

La Sociedad Deportiva Eibar vive un momento histórico. El club armero ha estrenado en esta pretemporada la que es y será su nueva ciudad ... deportiva. Ubicada en el barrio de Areitio, en Mallabia, se trata de un proyecto largamente esperado que, aunque sigue en construcción, ha comenzado a ser una realidad tangible para el club eibarrés.

Los jugadores tanto del primer equipo como los del filial ya pisan los dos campos de hierba natural, que fueron sembrados a comienzos de verano y hoy presentan un estado impecable. Sobre ese verde ha transcurrido la preparación de la campaña 2025/26, lo que supone un salto de calidad respecto a Atxabalpe, las instalaciones de Arrasate que han ejercido de hogar provisional durante años.

La magnitud del complejo sorprende por las dimensiones y su modernidad. En total, el proyecto contempla cinco campos —dos de hierba natural y tres de artificial—, además de un campo híbrido en proceso de transformación. Uno de ellos contará con una grada para alrededor de 1.600 espectadores y con vestuarios en la parte baja, lo que permitirá albergar competiciones de categorías inferiores en un entorno profesionalizado.

A día de hoy, el club ya ha completado las obras de urbanización interior y de accesos: se ha levantado una rotonda que conecta con la BI-634 y una acera peatonal que une Areitio con el centro de Mallabia.

El movimiento de tierras y la nivelación de las parcelas están terminados, y también se ha trabajado en la instalación de sistemas de riego sostenibles que aprovechan el agua de lluvia y del río cercano. Los campos de césped artificial también han comenzado su instalación en este arranque de temporada, y pese a que quedan meses de trabajo por delante la nueva ciudad deportiva podría estar al 100% para la primera mitad de 2026.

La pieza que todavía falta por finalizar, pero cuya base va asentándose semana tras semana, es el edificio principal, que albergará oficinas, gimnasio, comedor y zonas de trabajo para el primer equipo.

El proyecto ha finalizado ya la fase de licitación, y las obras han comenzado hace unas semanas, aprovechando el final del verano. No obstante, y pese a que todavía queda trabajo por delante, el club ya ha inaugurado oficialmente la ciudad deportiva con la intención de crecer paso a paso y de que tanto el fútbol base como el femenino puedan mudarse próximamente.

Desde la SD Eibar esperan que estas infraestructuras ayuden al desarrollo y al progreso de sus equipos, y que tenga impacto en el nivel competitivo del club.

Sede para el Mundial 2030

Además de ser el nuevo hogar del Eibar, la FIFA ha designado Areitio como sub-sede de entrenamientos para el Mundial de 2030, lo que refrenda el nivel de unas instalaciones que miran mucho más allá de la categoría en la que compita el Eibar.

El contraste es evidente: un club que juega en Segunda División y una ciudad pequeña que presume ya de un complejo deportivo comparable al de los grandes equipos europeos.

La nueva casa del Eibar en Areitio no solo garantiza un futuro mejor preparado para los armeros, sino que también promete tener un gran impacto en su cantera a la vez que simboliza el crecimiento deportivo del club de una pequeña ciudad con el espíritu de los más grandes.