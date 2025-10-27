Areitio, la apuesta de futuro de la SD Eibar

Marcos Rodríguez Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

La SD Eibar celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas el 27 de noviembre, a las 19.00 horas, en la sala de prensa de Ipurua. La primera convocatoria está fijada para el día anterior, el miércoles 26, también a las 19.00. En la antesala de esa cita, el club armero ofreció este lunes un encuentro con los medios de comunicación en el que la presidenta, Amaia Gorostiza, y el consejero Joseba Unamuno realizaron un balance general de la entidad en torno a cuatro ejes: el balance de la temporada pasada, la nueva Ciudad Deportiva de Areitio, las cuentas del ejercicio y el presupuesto para la campaña 2025/26, la actual.

El punto central de la presentación fue la nueva Ciudad Deportiva de Areitio, estrenada el pasado mes de julio por el club para empezar a trabajar en ella desde esta misma campaña y considerada «un hito histórico» por Gorostiza. «Es la primera vez que la Sociedad Deportiva Eibar tiene una infraestructura en propiedad», destacó la presidenta. Con una superficie de 110.000 metros cuadrados (11 hectáreas), cinco campos de fútbol —dos de césped natural y tres de hierba artificial— y dos edificios que albergan oficinas, vestuarios y áreas de alto rendimiento, las instalaciones de Areitio suponen un salto cualitativo en la estructura deportiva del club.

La construcción del edificio principal, aún en marcha, finalizará al término de la presente temporada. «Nos hubiera gustado poder estrenarlo antes», admitió Gorostiza, quien subrayó que la inversión se ha ejecutado «con prudencia y responsabilidad». El proyecto, inicialmente presupuestado en 18 millones de euros, ha alcanzado finalmente una cifra cercana a los 30 millones, debido a la evolución del diseño, la ampliación del alcance y la subida de precios en los materiales. «Parte del incremento ha sido voluntario para mejorar el proyecto», apuntó.

Financiado con fondos propios y con el apoyo del fondo CVC, Areitio no solo refuerza la competitividad deportiva, sino que también constituye un activo patrimonial estratégico para garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo. «El edificio principal está diseñado para poder ampliarse en caso de necesidad», añadió la presidenta. Además, la nueva ciudad deportiva optimiza costes operativos y promueve la cohesión entre el primer equipo y los filiales, al mismo tiempo que se erige como epicentro de proyectos sociales, educativos y de inclusión.

«El feedback de jugadores y entrenadores ha sido muy positivo», celebró Unamuno. Gorostiza, por su parte, incidió en que las nuevas instalaciones permitirán al club ser «generador de futbolistas», un paso clave para continuar dentro del fútbol profesional y reforzar su atractivo para futuros fichajes.

Transición y nuevos retos

En cuanto al balance deportivo, Gorostiza recordó que la pasada temporada «fue un año de riesgo» que obligó a tomar decisiones difíciles. «Despedir a Joseba Etxeberria, alguien muy querido en el club, fue doloroso», reconoció, aunque valoró que «con Beñat San José volvió la ilusión y la garra». El Eibar finalizó en novena posición, mejorando sus ingresos por derechos televisivos.

Respecto al equipo femenino, la presidenta se mostró orgullosa de su rendimiento: «Hicimos la mejor clasificación de la historia del club». Sin embargo, subrayó que el fútbol femenino sigue siendo deficitario y lamentó la falta de apoyo institucional: «A diferencia de otros clubes, nosotros lo hemos hecho todo a pulmón. En Segunda, 16 de 22 equipos tienen ayudas; en la Liga F, 11 de 16. Nosotros no».

Desde la entidad armera esperan llegar a un acuerdo con la Diputación Foral de Gipuzkoa que permita dar estabilidad al proyecto y garantizar la continuidad de iniciativas como el Eibar PC, que tampoco recibe apoyo público. «Cumplimos una función social enriquecedora para la ciudad y la provincia», reivindicó Gorostiza.

Recortes y busca de apoyos

En el plano económico, el consejero reconoció que el club vive un periodo de recortes, aunque aclaró que «no hay problemas de tesorería, sino de recurrencia». El gasto en personal ha pasado de 15,5 a 11,3 millones, y ha experimentado una reducción del 45% en los últimos cinco años.

«El objetivo es reducir gastos sin perder competitividad», añadió Unamuno. También destacó el compromiso de los jugadores veteranos, que han aceptado rebajas salariales significativas para continuar en el club. «Demuestran que no están aquí por dinero, sino porque sienten el Eibar», agradeció Gorostiza.

Entre las medidas para diversificar ingresos, el club ha potenciado el Club de Empresas SD Eibar, que en su segunda edición ya cuenta con más de 30 nuevas compañías asociadas. Gracias a este tipo de iniciativas, los ingresos por patrocinio han aumentado, aunque los beneficios totales han descendido de 17,31 a 13,08 millones, mientras que el gasto se ha reducido de 19,22 a 18,37 millones. Esto se traduce en un déficit estimado de 5,3 millones para esta temporada.

A pesar de ello, el club mantiene un patrimonio neto sólido, que ha pasado de 71,48 millones en la 20/21 a 47,87 millones en este curso, lo que proporciona un margen de maniobra para seguir creciendo con estabilidad. «Tenemos un patrimonio importante que nos permite resistir, pero necesitamos sentirnos más arropados», reiteró el consejero.

Finalmente, Gorostiza volvió a reclamar equidad en las ayudas institucionales: «No pedimos privilegios, pedimos lo mismo que otros clubes vascos y nacionales reciben».

Mientras tanto, la SD Eibar continúa fortaleciendo su identidad y su vínculo con la ciudad. Con más de 6.000 abonados, sigue siendo «el club con mayor número de socios en proporción a los habitantes de su municipio».