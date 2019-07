Arcadio Benítez (Exconcejal del PSE-EE): «Dejo la Mancomunidad y el área de Obras saneadas y con capacidad de inversión» Benítez ha trabajado durante dos décadas en el Ayuntamiento. / M.A. A lo largo de veinte años fue responsable de Tráfico, Servicios, Obras y ha dirigido la Mancomunidad ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Miércoles, 17 julio 2019, 00:19

Arcadio Benítez , desde su cargo de edil, ha permanecido a lo largo de 20 años al frente de las comisiones más importantes del Ayuntamiento y ha sido presidente de la Mancomunidad de Debarrena a lo largo de dos legislaturas. Comenzó a responsabilizarse del área de Tráfico en un Eibar «donde las caravanas, para entrar en la ciudad, llegaban hasta Málzaga». Después pasó a Servicios y, seguidamente, a Obras. Durante muchos años tuvo que compatibilizar sus cargos al frente de dichas dos comisiones de trabajo. Por sus manos y gestiones han pasado los proyectos más importantes de la ciudad y ha sido el brazo derecho del actual alcalde, Miguel de los Toyos.

-¿Qué balance realiza de sus 20 años en diferentes departamentos municipales?

-Hemos tenido medios para mejorar la ciudad y creo que desde el área de Obras se ha realizado un importante trabajo de modernización de la ciudad, principalmente en los aspectos de accesibilidad y movilidad. Tampoco podemos olvidarnos de que Eibar ha vuelto a encaramarse, por segundo año consecutivo, a los primeros puestos, en concreto al cuarto, del ranking de ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes en inversión en servicios sociales por habitante y año.

«Tenemos que seguir concienciando para esforzarnos más en favor del reciclaje de residuos»

-¿Cuál ha sido el cambio más importante en todo eso tiempo?

-Existía una demanda ciudadana que solicitaba que lo que se realizaba dentro del Ayuntamiento fuera del conocimiento del conjunto de la ciudadanía. Y podemos decir que la transparencia ha sido el área más importante que se ha impulsado. El Ayuntamiento ha dado pasos importantes en favor del gobierno abierto y en hacer una gestión que fuera del conocimiento de los ciudadanos. Estamos entre los primeros municipios en transparencia. De esa manera, el ciudadano puede conocer en qué gastamos y valorar los resultados. Eso antes no se hacía.

-De inicio le tocó hacer frente al tema más difícil, como era el tráfico y los aparcamientos.

-Sí, el primer cargo que ocupé fue la presidencia del área de Tráfico, en un Eibar en donde las caravanas, para entrar en la ciudad, llegaban hasta Málzaga. Con una difícil orografía se ha realizado una labor importante de incrementar las áreas de estacionamientos. Con la variante completa se consiguió la salida a San Lorenzo, una alternativa importante para no cruzar Eibar y también con unos viales que impiden pasar por el centro.

-También ha ocupado el área de Servicios.

-Es un departamento que ha cambiado mucho. Se han realizado inversiones importantes en racionalizar el gasto municipal, en aspectos medioambientales, mejora de parques. Además, se ha gastado y modernizado el mobiliario y los equipamientos en momentos de crisis.

-¿Cuál considera que ha sido el aspecto más negativo que le ha tocado lidiar en estos años?

-Está claro que el proyecto más duro de gestionar ha sido el de Errebal. Ha sido frustrante, pero hemos explicado los motivos de su no realización y los problemas que acaecían. Siempre consideramos que la crisis fue la principal causa de la no ejecución del primer proyecto, como en otras muchas obras ocurrió. Después, todos los gastos realizados se explicaron y se aportaron todos los datos al respecto. Al principio se tramitó la construcción de un centro comercial que no fue posible en su realización y después un edificio multiusos que el próximo año lo vamos a ver finalizado. Por dos veces consecutivas hemos tenido que ponerlo en marcha.

-Pese a su marcha ha dejado, en fase de gestión, muchos proyectos que después su partido trata de impulsar.

-Nunca hemos difundido una fotografía de un proyecto que no viniera acompañado de un estudio de costes. Todos los proyectos que hemos tratado de impulsar van acompañados de un estudio de viabilidad. Este es el caso del paseo Estación-Azitain que se consiguió reactivar y se han marcado unas pautas de financiación, con cargo al 50 por ciento porparte de ETS del Gobierno Vasco y otro tanto por el Ayuntamiento. Se ha expropiado los terrenos de las monjas para la reforma del polideportivo. La ciudadanía y las asociaciones deportivas tendrán que opinar cuál es el destino más importante para esta zona.

-¿No cree que en aspectos de suelo industrial es donde peor andamos?

-Esos proyectos no sólo son competencia del Ayuntamiento. Las competencias de suelo son de los que tienen a su cargo los boletines oficiales y los medios de ejecución. Nosotros solo podemos estar a disposición y facilitar el desarrollo urbanístico. Siempre tratamos de sacar financiación. La ministra de Industria se ha comprometido a financiar el Parque Tecnológico. Esa ha sido la labor del alcalde en tratar de lograr financiación.

-En la Mancomunidad se marcó un reto muy importante, como es el reciclaje de residuos.

-Es un reto pendiente de redondear. Todos partíamos de unos niveles de reciclaje muy bajos. Se ha abordado la gestión de los residuos, en primer plano, con unos resultados óptimos, pero todavía no son los mejores. Hay que seguir trabajando en esta materia todavía más. En la última legislatura se afrontó la gestión de los residuos, con una situación de vertederos cerrados y se ha avanzado en unos sistemas de recogida importantes, con la integración de los residuos en el territorio.

-¿Cuáles son los aspectos que cabría desarrollar ahora?

-Creo que lo importante se basa ahora en concienciar y sensibilizar al ciudadano en el camino del reciclaje. Se han dado soluciones. Esto es una escalera que hay que seguir subiendo. Se ha puesto el sistema. Ahora, el esfuerzo de los usuarios es indispensable para utilizarlo.

-Está claro que se han producido avances en residuos.

-El diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio, y el órgano gestor de residuos, GHK, cogieron el departamento en una situación difícil, tras el gobierno de EH Bildu. Sin embargo, nosotros hemos impulsado muchas inversiones. Junto a ello, la Mancomunidad se queda, ahora en una situación saneada y con una capacidad de inversión muy importante. El área de Obras del Ayuntamiento tiene una buena situación financiera. Son organismos saneados y con mucha capacidad de inversión. Se han realizado también compras en maquinaría muy modernas. Conozco instituciones que han realizado inversiones notables, pero al final han dejado sus finanzas en la quiebra absoluta. Aquí esto no ha ocurrido.