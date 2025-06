Arbilla renueva con el Eibar para jugar su décima temporada como armero

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 3 de junio 2025, 20:28 Comenta Compartir

La historia de amor entre Anaitz Arbilla y la Sociedad Deportiva Eibar tendrá, al menos, un capítulo más. El club armero y su capitán han llegado a un acuerdo para que el veterano defensa navarro continúe defendiendo los colores azulgranas durante la próxima temporada. Será la décima consecutiva para Arbilla en Ipurua, un compromiso que trasciende lo deportivo y que ya forma parte del alma misma del club.

A sus 38 años recién cumplidos, el central no solo mantiene el tono físico y futbolístico, sino también una conexión emocional y vital con Eibar, con su afición y con los valores que representan y caracterizan al club guipuzcoano. Lo confesaba el propio jugador con emoción contenida tras el anuncio: «He pensado muchas veces que será la décima temporada. Llego a casa y valoro que pronto voy a hacer 40 años y un cuarto de mi vida lo he pasado aquí».

Llegado en 2016, tras una trayectoria que le llevó desde el filial del Athletic hasta clubes como el Rayo Vallecano y el Espanyol, Arbilla encontró en Eibar algo más que un equipo: un hogar. Desde su llegada con el dorsal 18, su impacto fue inmediato. Poco después, se enfundó el número 23 y, con él, escribió una de las páginas más longevas y respetadas de la historia del club. Hoy, con 274 partidos a sus espaldas, es el quinto jugador con más apariciones en la historia del Eibar, superando los 22.200 minutos sobre el césped como armero.

Pero más allá de las estadísticas, Arbilla ha sido y sigue siendo el pilar silencioso del vestuario, la voz que guía en los momentos difíciles, el ejemplo que se multiplica en cada entrenamiento y en cada partido. «Saben de mi entrega y de mi sacrificio, eso no va a faltar», aseguró el capitán. «Creo que aún me veo bien físicamente y creo que puedo aportar al equipo. Ese es el principal objetivo y me unen muchísimas cosas al Eibar».

En sus palabras se percibe algo más profundo que la pasión por el fútbol: una identificación total con el club, su gente y su forma de entender la vida. «Venir a un club y encontrar una forma de vida donde te sientes identificado te hace reflexionar y valorar otras cosas», expresó Arbilla. «Hacer este trabajo partiendo desde un comportamiento humano me hace sentir mucho más orgulloso de poder pertenecer al Eibar».

La afición, la directiva y todo el entorno eibarrés celebran esta renovación con la emoción de quien ve prolongarse un legado. Porque Anaitz no es solo un jugador que sigue un año más. Es la memoria viva de una década dorada, el espejo en el que se mira la cantera, el capitán que nunca negocia el esfuerzo.

En Ipurua volverá a sonar el rugido cuando su nombre aparezca en la alineación. Y Arbilla, como siempre, responderá con fútbol, entrega y corazón. Porque hay renovaciones que no solo se firman en un despacho. Algunas, como esta, se escriben con historia.