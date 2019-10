Aprobada la quinta congelación de las tasas y los impuestos municipales para 2020 La propuesta de mantener la congelación llegó por parte del grupo socialista. / MIKEL ASKASIBAR A.E. EIBAR. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:21

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado congelar las tasas e impuestos municipales para 2020, con los votos del PSE-EE, la abstención de EAJ-PNV y EH Bildu, y el voto en contra de Elkarrekin Podemos. El portavoz socialista, Jon Iraola, dio cuenta de los motivos que llevaban a su grupo a proponer la quinta congelación de las tasas en base al «criterio de responsabilidad» de cara a garantizar los ingresos suficientes para llevar a cabo las inversiones y servicios, «para conseguir un Eibar más moderno y más sostenible».

Desde las filas socialistas se mostró que era necesario mantener la capacidad recaudatoria «con el fin de tener unos ingresos, pero mirando a la ciudadanía, porque aunque los peores años de la crisis han pasado las consecuencias se siguen padeciendo. No debemos grabar más los bolsillos de los vecinos y por ello seguimos pensando en ellos. Por ello apoyamos la 'congelación', pese a que la mayoría de los municipios de nuestro entorno apoyan subidas de los impuestos».

Justificación Se propuso la 'congelación' por parte del PSE, en base a criterios de «responsabilidad, mantener los servicios, la permanencia de las consecuciencias negativas de la crisis, el aumento del gasto interno, la aplicación de medidas de eficiencia y mayor rendimiento a ingresos y la negativa a seguir políticas de derechas que sólo benefician a las familias más pudientes».

«Baja presión fiscal»

Iraola explicó que la presión fiscal de Eibar «está muy por debajo de otros municipios como Deba y Elgoibar y más baja que la media guipuzcoana. Aunque precisan las instituciones públicas de fondos nosotros queremos mantener la presión fiscal en un nivel bajo, aunque nuestros técnicos nos piden llevar a cabo una actualización de precios».

Asimismo, incidió en que el gasto corriente del Ayuntamiento subirá, «pero lo que sí nos planteamos es llevar a cabo la mejora de la gestión para que se pueda sacar más rendimiento. Vamos a prestar más atención a los recursos económicos. Nuestros técnicos están capacitados para esa mejora de la gestión y garantizar así la estabilidad. Con ello realizamos unos ajustes para llevar a cabo estos objetivos».

Propuestas de la oposición

El portavoz socialista, Iraola adujo que «en bienes inmuebles hemos modificado una serie de conceptos como el de la unidad familiar, para que las familias numerosas puedan acceder a bonificaciones tendentes a la mejora de la gestión de este impuesto».

Igualmente, Iraola contó que en el impuesto de vehículos se hacía una bonificación del 70% a las familias numerosas de hasta tres descendientes. «También se han realizado aclaraciones siguiendo normas superiores que modifican el IBI en los bienes sometidos a vivienda pública residencial», expresó el edil socialista.

En cuanto a vehículos de tracción mecánica, se incidió en que gozarán de un bonificación del 75 por ciento aquellos vehículos que tengan una antigüedad mínima de 30 años.

También se introducen descuentos en las tasas del Euskaltegi y en las de la Musika Eskola. «Ésta experimenta una reducción del 15 por cinto y se hacen modificaciones en la asistencia a domicilio».

El concejal del PSE también se refirió a las peticiones de rebaja de impuestos que proponía el PNV y de aplicar la progresividad «para que paguen más los que más tienen», que proponía EH Bildu.

Sobre el PNV dijo que no se puede decir que el impuesto de vehículos es el tercero más elevado cuando la presión fiscal nuestra está entre las más bajas de Gipuzkoa. «No se puede decir que este supermercado es más caro que el otro porque uno de sus artículos es superior a la media». Iraola afirmó que «el PNV hace una merma en la recaudación y hace una política de derecha en beneficio de los más pudientes. Van a pagar menos los que tienen viviendas en el centro que, a la postre, son las de mayor valor catastral, que una que no está ubicada en el centro». También proponen eliminar el IBI para viviendas vacías, «es decir para los que tienen segundas y terceras viviendas, es decir, los más ricos. No vamos a seguir esas políticas».

En el caso de la plusvalía que graba la ganancia obtenida en la venta de un inmueble, «en la Diputación de Gipuzkoa, el PNV nos cobra el impuesto de sucesiones y le parece mal que nosotros cobremos la plusvalía. En el impuesto de vehículos, los jeltzales pedían que se bajase a los vehículos de mayor cilindrada, que se supone que son los que más dinero tienen. Esas son las políticas del PNV que no coinciden con las nuestras».

Iraola solicitó «más profundidad» en las peticiones que solicitaba EH Bildu. «Nos han presentado generalidades, sin una memoria jurídico-económica, tal como pedían nuestros técnicos, con lo que no hemos podido entrar en su aprobación, aunque estamos en una línea más favorable con la coalición abertzale, sobre aspectos de progresividad, que con el PNV».