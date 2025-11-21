Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Componentes de la primera formación de la Coral Sostoa celebraron Santa Cecilia, en el Kerizpe.

Eibar

Antiguos mimbros del coro Sostoa celebraron Santa Cecilia en el Kerizpe

A. E.

Eibar.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

Antiguos miembros de la Coral Sostoa volvieron a cantar y juntarse aunque no sobre un escenario, sino alrededor de una mesa. Miembros de distintas etapas de la agrupación se han reunido para recordar viejas actuaciones y, sobre todo, para rendir homenaje a quienes marcaron durante más de tres décadas el rumbo del coro: los directores Jesús Mari Sagarna y Mari Carmen Etxeberria. Entre recuerdos de viajes, conciertos de Santa Águeda, misas de Semana Santa o temas de zarzuela, el encuentro se convirtió en un repaso a la historia reciente de la vida cultural eibarresa, en la que Sostoa ha sido una de las grandes protagonistas. La Coral Sostoa Abesbatza nació en 1984.

