Animado Txaranga Eguna

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El sirimiri no fue un obstáculo para la celebración del Txaranga Eguna que ambientó notablemente las calles de Eibar. Cuatro grupos Ustekabe, Latuna Bando, Pasai y UK03 fueron los protagonistas de un día marcado por el ritmo y la convivencia. Las txarangas animaron con su repertorio los barrios, plazas y terrazas del centro. El momento culminante llegó en la plaza de Untzaga, donde las cuatro formaciones confluyeron para ofrecer un final conjunto.