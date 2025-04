Del Anillo Verde al Gran Paseo de Eibar

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 5 de abril 2025, 20:12 Comenta Compartir

Si bien en su tiempo levantó grandes expectativas, el del Anillo Verde de Eibar es uno de esos proyectos que finalmente se quedó en el cajón. Fue una iniciativa municipal destinada a crear una red de paseos peatonales que iban a rodear el casco urbano, facilitando espacios para el ocio, el esparcimiento y la práctica deportiva, integrando el entorno urbano con la naturaleza circundante, y se incluyó en el programa de Gobierno 2019-2023 del Ayuntamiento de Eibar, donde se planteaba estudiar su viabilidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. ​

Sin embargo, la materialización del Anillo Verde no se llevó a cabo. En su lugar, se impulsó el proyecto del Gran Paseo de Eibar, que consiste en la cobertura de las vías del tren, iniciada a partir del cubrimiento de Amaña, en la década de los 90.

La aparición de uno influyó en el olvido del otro. El Anillo Verde solo contaba con un tramo construido desde la panadería de Isasi, en carretera de Elgeta, hasta Ibur Erreka y transcurría pegado al monte con tramos por Ipurua, Urki, Txonta, Azitain, Matxaria, Instituto hasta las escuelas de Alfa, hoy demolidas, para seguir por Itzio-Legarre-Amaña y finalizar en Ibur Erreka.

Todos estos subproyectos quedaron en el cajón, pero fue a partir del desdoblamiento de la vía del tren cuando el Gran Paseo adquirió fuerza y mucho más con las repercusiones que contó el paseo que conectaba Legarre con Amaña, encima de la vía del tren. Asimismo, se llevó a cabo el cubrimiento de la estación de tren de Ardanza, junto con un tramo más entre la residencia San Andrés y Amaña que abrieron nuevas zonas a una ciudad que demandaba puntos de esparcimiento.

Todo hizo reactivar el convenio del desdoblamiento de la vía del tren que incluía el paseo de entre Estaziño y Azitain para crear un paseo peatonal por encima de la vía. Esta iniciativa buscaba mejorar la conectividad de trenes y ofrecer nuevos espacios de esparcimiento en la ciudad. ​ No obstante, el Gran Paseo de Eibar ha generado controversia entre la población. Así, la plataforma vecinal 'No al Paseo que nos Entierra' mostró su crítica por las posibles afecciones a las viviendas cercanas y la falta de una planificación integral que conecte adecuadamente con las vías peatonales de los municipios colindantes. Además, las obras han provocado molestias entre los residentes debido a trabajos nocturnos y ruidos.

En resumen, aunque el 'Anillo Verde' no se materializó, su concepto influyó en el desarrollo de proyectos posteriores como el 'Gran Paseo', que, a pesar de sus objetivos de mejora urbana, ha enfrentado desafíos en su aceptación y ejecución. Este proyecto ha contado con unos altos costes y por el área Ardanza-Mekola no tiene continuidad. El primer tramo transcurre paralelo a Tiburcio Anitua. El trayecto se ve interrumpido por el túnel del tren Mekola sobre el que no se podía continuar el paseo, pese a los estudios de viabilidad. Ahora se afronta, un tramo más, el paseo Estaziño-Azitain con un presupuesto estimado de 17,4 millones de euros, financiado con 15,7 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation; el 10% restante financiado a partes iguales entre el Ayuntamiento de Eibar y Euskal Trenbide Sarea (ETS).

Este proyecto contempla la construcción de un paseo peatonal de un kilómetro de longitud, cubriendo las vías del tren entre la estación de Estaziño y Azitain. También se ha habilitado un pasarela peatonal entre Barrena y el apeadero de Azitain con un coste 340.856 euros, inaugurada en febrero de 2020, que reemplaza a una estructura anterior y mejora la accesibilidad en la zona.