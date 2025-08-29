Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ander Madariaga ha pasado a ser jugador de la primera plantilla del Eibar

M. R.

EIBAR.

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:45

Ander Madariaga será a todos los efectos jugador del primer equipo esta temporada y portará el dorsal 16. El centrocampista de Berango, nacido en 2002, culmina así un largo recorrido formativo en el club armero, al que llegó en 2017 procedente del Itzubaltzeta FT.

Antes de aterrizar en Eibar, Mada había iniciado su camino futbolístico en Lezama, donde ingresó con apenas diez años. En el Eibar ha completado su crecimiento deportivo desde la categoría cadete, pasando por todos los escalones de la cantera hasta hacerse un hueco definitivo en la primera plantilla.

En el curso 2024/25 ya dio sus primeros pasos en Segunda, con cuatro participaciones y el dorsal 29, pero su progresión se vio frenada por una lesión de rodilla sufrida en Cartagena. Ahora, en la recta final de su recuperación, encara una nueva etapa con ficha profesional y el respaldo de Beñat San José y su cuerpo técnico.

La continuidad de Mada en el primer equipo supone un paso más en la consolidación del proyecto de cantera del club, que ve en el centrocampista vizcaíno una pieza de presente y futuro para el club.

