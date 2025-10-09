Amillategi y Gil abren el festival de pelota en el frontón Astelena Esta tarde arranca una jornada decisiva para los pelotaris armeros en el Campeonato de Gipuzkoa con el pase a la segunda fase en juego

M. R. EIBAR. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Los pelotaris del Club Deportivo Eibar afrontan un fin de semana intenso y determinante, especialmente en la modalidad de mano parejas, donde se disputa la última jornada de la primera fase del Campeonato de Gipuzkoa.

En categoría juvenil, la pareja formada por Varona y Azpilikueta no tendrá partido esta semana debido a la retirada de su rival, la pareja de Ataun. Aun así, los jóvenes pelotaris mantienen opciones de clasificarse para la segunda fase a la espera de los resultados que se den en los demás encuentros del grupo, por lo que estarán atentos para ver si tienen suerte y avanzan en el campeonato.

En categoría sénior, Narvaiza y Conde ya tienen asegurado su pase a los octavos de final del torneo a falta del último partido de esta primera fase. Por su parte, en el Campeonato de Gipuzkoa de Paleta Goma la fase de clasificación aún está en marcha, con varias jornadas por delante para definir las posiciones finales.

El frontón Astelena será hoy, viernes, desde las 18.30 horas, escenario de un atractivo festival. Abrirán la tarde los cadetes Amillategi y Gil, que disputarán su encuentro de mano parejas frente a la pareja de Oiartzun. Los eibarreses, que han ganado todos los partidos disputados hasta el momento, lideran su grupo y tienen garantizado el pase a octavos de final, independientemente del resultado de esta última jornada, por lo que jugarán libres de presión.

Tras el partido de mano, el público podrá disfrutar de dos encuentros correspondientes al Campeonato de Gipuzkoa de Goma Paleta por parejas. En el primero, Amas y Bartolomé se medirán al conjunto de Atxurbide, Idiazabal; y en el segundo, Osa y Lombraña tratarán de superar a la pareja de Zarautz para seguir escalando posiciones en la tabla.

Además de la actividad en casa, varios representantes del club competirán fuera de Eibar. En mano parejas, la pareja senior formada por Ibarra y Aguirresarobe jugará en Villabona, mientras que Amuategi y Gisasola lo harán en Zestoa. Narvaiza y Conde completarán su fase en Amezketa, también en categoría absoluta.

En la modalidad de paleta de goma, Soria, Guinea y Ferreiro se desplazarán a Donostia para disputar su encuentro, mientras que Gisasola y Sologaistua lo harán en Aia.

Con numerosos frentes abiertos y buenas perspectivas de clasificación, los pelotaris del Club Deportivo Eibar encaran un fin de semana decisivo y emocionante con el objetivo de seguir avanzando en los distintos campeonatos.