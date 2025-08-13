Amenabar renueva su apuesta con los filiales armeros

Los jugadores del filial con la nueva equipación y el patrocinio.

Marcos Rodríguez Eibar Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:25 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

La Sociedad Deportiva Eibar y Amenabar han sellado un nuevo acuerdo de colaboración que prolonga la vinculación entre ambas partes.

La promotora y constructora ... continuará una temporada más como Patrocinador Premium del club, manteniendo su presencia en las equipaciones de juego de los equipos Eibar B masculino y femenino, los principales filiales del club armero. Con ello, la compañía reafirma su apuesta por el talento emergente de la cantera del Eibar.

Esta temporada, la visibilidad de Amenabar se verá reforzada gracias a la nueva ciudad deportiva de Areitio, en la que tanto el primer equipo como los filiales se concentrarán desde esta temporada para preparar sus partidos. Además de su habitual presencia en las camisetas de juego, ropa de entrenamiento de los filiales y en el estadio de Ipurua, la marca tendrá protagonismo en los soportes fijos del nuevo hogar de la familia armera, un proyecto que ha sido clave para el club y designado como subsede del Mundial de 2030 para llevar a cabo las sesiones preparatorias pertinentes de selecciones. Con más de 43 años de trayectoria y más de 40.000 viviendas promovidas, Amenabar se ha consolidado como una de las principales compañías nacionales de origen familiar en el sector de la promoción y la construcción. Su modelo de negocio integral —al contar con promotora y constructora propias, así como empresas de recursos— le otorga una gran capacidad de ejecución y expansión en todo el país. En su historial figuran proyectos emblemáticos como el Palacio de Congresos Kursaal, el Basque Culinary Center o el Museo San Telmo. Actualmente, la constructora donostiarra participa de forma activa en el desarrollo de la nueva ciudad deportiva de Areitio, fortaleciendo así su vínculo con el club eibarrés y su compromiso con el deporte y la comunidad armera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión