Amaña organiza una fiesta de bienvenida de las vacaciones

Al barrio de Amaña no le faltan iniciativas para festejar las fiestas o para confraternizar con todos sus vecinos. En esta ocasión, la asociación Amaña es la Caña ha organizado para mañana sábado varias cosas. Welcome Oporretan, «pensada para dar la bienvenida de vacaciones a los vecinos de Eibar, así como a los de Amaña», según señalan los organizadores, cuyo objetivo no es otro que «aliviar el síndrome postvacacional, con unos actos dedicados a todos los públicos».

Además han organizado una comida popular, compuesta por: paella, postre, pan, agua, vino y gaseosa. No obstante, los actos del sábado parten a las 9.30 con el reparto de caldo y chorizo, seguido a las 11.00 de un parque infantil, castillos hinchables, barredora y cars. A la misma hora tendrá lugar la búsqueda del tesoro, pensada para niños con edades comprendidas entre los 12 y 16 años. Después, todos los eibarreses y vecinos del propio barrio se juntarán a las 15h en la paella popular, en la que a buen seguro se vivirá un gran ambiente.

Por la tarde continuarán los actos con, de nuevo, un parque infantil, castillos hinchables, barredora y cars desde las 16.00 horas. Y a las 17.00 llegará un taller de manualidades y juegos para niños. Posteriormente, a las 18.00, se celebrará la chocolatada Infantil.

Y uno de los actos principales del día será el concurso de tortilla de patatas, a las 18.30 horas, en el que deberán intervenir abuelos con nietos. Previamente, los interesados en participar deberán inscribirse en el bar Azkena, con un máximo de 20 parejas. La asociación pondrá a disposición de los participantes: aceite, patatas, huevos y sal. Las tortillas que se hagan se repartirán en pinchos para el público asistente. A los participantes se les dará una participación de la lotería de Navidad de Amaña es la Caña.

El jurado del concurso estará formado por Josu Muguerza, del restaurante Belaustegi, Mireia Alonso, del Krabelin, Iñaki Alfageme, del Ría de Bilbao, y Merche Vaquero, de la asociación organizadora.

Triki-poteo

Como fin de fiesta, se celebrará a las 19h un triki-poteo en el barrio, y a las 21.00 horas una actuación de un DJ. Toda la fiesta tendrá lugar en la plaza de Amaña y en el paseo. En caso de mal tiempo, los actos transcurrirán en el frontón de las torres de Amaña. Desde la Asociación Amaña es la Caña invitan «a todos los eibarreses a participar en las actividades, tanto colaborando en los preparativos, como disfrutando de la fiesta».