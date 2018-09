Amaña monta unos 'microsanjuanes' Guitarra. Raimundo Amador desplegó su música en una noche bluesera con aires del sur. / FOTOS: FÉLIX MORQUECHO La comisión de fiestas del barrio celebró sus 40 años con unas intensas fiestas en Unzaga, con Raimundo Amador como actuación estrella FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:29

Hablar de fiestas de Amaña en Unzaga y además en el mes de septiembre parece anacrónico pero Josean Alberdi 'Goma' tuvo claro que quería celebrar sus 40 años en la comisión de fiestas con un agradecimiento a todo Eibar. No le importó seguir tocando puertas, más aún de todas las que acostumbra, para ofrecer unas fiestas a la altura. Pero lo consiguió.

Amaña siempre ha dado mucha importancia a sus conciertos y en su desplazamiento al centro de Eibar no fue menos. Si 'Goma' hubiera sido música sería Raimundo Amador, porque puede que no le guste a todo el mundo, pero no hay nadie que haga lo que él hace. Eso lo demostró el guitarrista sevillano en la noche del viernes. Raimundo Amador era el plato fuerte del fin de semana y consiguió que muchos se acordasen de las fiestas de San Juan. Una temperatura veraniega en el inicio del otoño animó a llenar la plaza y fueron muchos los que quisieron escuchar en directo a Raimundo Amador y su banda. Como virtuoso que es, el músico sacó su repertorio más blues para hacer disfrutar a los más melómanos de la plaza.

La música con label eibarrés fue protagonista en las tardes del viernes y sábado, y los grupos Mugi Panderoa y Parrapas supieron sacar partido a las ganas de fiesta. Los organizadores mostraban ayer su satisfacción por la respuesta del público en una cita especial, fuera de los calendarios anuales de fiestas. «Ayer por la noche el ambiente fue fenomenal, parecían Sanjuanes. Y esta tarde esperamos mucha gente con los hinchables» apuntaba Alberdi a pie de txosna.