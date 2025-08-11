Álvaro Rodríguez, armero hasta 2027

El Eibar ha reforzado su defensa con la incorporación de Álvaro Rodríguez Pérez (Fuenlabrada, 1994), lateral derecho que llega libre tras finalizar su etapa ... en el Albacete Balompié. El jugador madrileño ha firmado un contrato que le vinculará con el club armero hasta 2027.

Formado en varios equipos de la Comunidad de Madrid —DUX Internacional, Parla, Alcorcón B y Alcobendas Sport—, el defensor vivió su primer gran hito profesional en la temporada 2017/18, logrando el ascenso a Segunda División con el Rayo Majadahonda. Posteriormente, militó en el Lorca en Tercera División, donde disputó 37 partidos y anotó tres goles, antes de dar el salto a Segunda B con el Real Murcia.

Su trayectoria dio un giro decisivo en el Burgos, club con el que consiguió un nuevo ascenso a Segunda y en el que tuvo un papel protagonista, incluyendo la asistencia del gol que selló el retorno de los burgaleses al fútbol profesional. Tras esa etapa, disputó tres temporadas en la categoría de plata con el Albacete, acumulando más de 8.120 minutos de juego.

La dirección deportiva del Eibar ha destacado su experiencia, intensidad defensiva y capacidad para incorporarse al ataque como factores determinantes para su fichaje. Con su llegada, Beñat San José suma una pieza clave para el carril derecho, aportando competencia y alternativas tácticas de cara a una temporada en la que el equipo aspira a luchar por las posiciones altas de LaLiga HyperMotion.

El fichaje de Rodríguez se anunció por sorpresa durante el descanso del amistoso de pretemporada ante el Deportivo Alavés en Ipurua, y el jugador lucirá el dorsal 22 en su nueva etapa como armero. Desde el club, la bienvenida ha sido clara: '¡Ongi etorri, Álvaro!'.