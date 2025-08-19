Álvaro Rodríguez y Adu Ares ya pisan Ipurua

El Eibar sigue reforzándose de cara a completar una plantilla que les permita ser fuertes en todas sus líneas para luchar por el objetivo ... del ascenso. Ayer llegó el turno de la presentación oficial de sus dos últimas incorporaciones: Álvaro Rodríguez y Adu Ares. Los jugadores atendieron a los medios de comunicación en la sala de prensa de Ipurua tras completar la primera sesión de la semana, acompañados por el director deportivo César Palacios y arropados por familiares.

Palacios valoró las dos nuevas llegadas subrayando que «son fichajes que nos hacen más completos», destacando la experiencia del lateral diestro en Segunda y la juventud y verticalidad del extremo zurdo. El primero, Rodríguez, procedente del Albacete, llega para reforzar el carril derecho de la zaga con polivalencia para actuar en posiciones más ofensivas. El segundo, jugador de banda bilbaíno que firma hasta 2030 tras pasar por el Athletic Club y completar un buen año cedido en el Zaragoza, aterriza en Ipurua para sumar velocidad, desborde y alternativas en el ataque armero.

Los protagonistas, en su primer contacto con la prensa como nuevos jugadores del Eibar, explicaron sus motivaciones. «Mi etapa en Albacete había terminado y cuando salió la opción del Eibar fue rápido y sencillo. Todo el mundo respeta a este club y yo ahora quiero disfrutarlo como local», señaló Rodríguez, que se mostró sorprendido por la calidad de las instalaciones de Areitio y destacó el recibimiento de un vestuario que definió como «muy sano y familiar».

Adu Ares, por su parte, aseguró no haber tenido dudas. «Cuando vienes aquí como visitante te das cuenta rápido de lo que aprieta la afición. El recibimiento ha sido muy bueno y estoy aquí para ayudar en lo que me pida el míster». Sobre el terreno de juego, confesó sentirse más cómodo en banda izquierda, aunque se ofreció para actuar en cualquiera de las posiciones ofensivas.

Ambos futbolistas coincidieron en su deseo de estrenarse cuanto antes en Ipurua como locales y devolver con trabajo y compromiso la confianza depositada por el club. «Esperemos transmitir a la afición lo que queremos ser como equipo. Que la gente esté orgullosa de nosotros y que encuentre motivos para empujarnos cuando lo necesitemos», apuntó Rodríguez.

Tras realizar sus primeras declaraciones ambos se vistieron de corto y lucieron sus camisetas y sus dorsales: el 18 para Adu Ares y el 22 para Álvaro Rodríguez. Ambos, listos para este nuevo reto, aseguraron estar a disposición del míster para el debut en casa de este viernes.

Con su puesta de largo sobre el césped el Eibar suma dos piezas más para encarar un curso en el que la exigencia será máxima y en el que Ipurua volverá a ser el escenario donde los nuevos querrán dejar su sello.