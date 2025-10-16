Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Altxa Burua celebrará su asamblea el día 25 en el Complejo Educativo

EIBAR.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

El movimiento Altxa Burua celebrará su primera Asamblea General el sábado 25 de octubre en Eibar, con el Complejo Educativo como sede y un horario de 9:45 a 13:00. La cita, abierta a toda la ciudadanía, reunirá a grupos procedentes de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava y combinará reflexión, intercambio de propuestas y divulgación.

El programa arrancará con la acogida y apertura institucional, para dar paso —de 10.00 a 11.00 horas— a una conferencia de Francisco Villar, que servirá como marco de arranque y punto de referencia para el posterior trabajo conjunto.

Tras la ponencia, la asamblea abordará el Marco Digital de Educación, con una exposición de líneas de trabajo y la presentación de propuestas por parte de los grupos asistentes.

La jornada incluirá además un monólogo de cierre con vocación divulgativa, pensado para acercar al público general los mensajes principales de la jornada desde un registro cercano. Con esta primera asamblea, Altxa Burua busca ordenar su hoja de ruta, favorecer la coordinación entre territorios y sumar voces ciudadanas en torno a sus ámbitos de actuación.

La elección de Eibar como punto de encuentro subraya la voluntad de descentralizar y abrir el movimiento a la participación de personas y colectivos que quieran aportar ideas o implicarse en futuras iniciativas.

