Aleu Cid recibe la llamada de la selección española Seven sub18 para el europeo Aleu Cid. / M.ASKASIBAR J.A.R. EIBAR. Jueves, 22 agosto 2019, 00:39

La jugadora del equipo sénior femenino del Avia Eibar Aleu Cid ha sido convocada por la selección española a la concentración de Seven sub18. La concentración tendrá lugar en Madrid del 26 al 29 de agosto cara a preparar el campeonato europeo de Seven. Entre las quince convocadas para la concentración, doce serán elegidas para participar en el europeo que tendrá lugar del 30 de agosto al 2 de septiembre en Polonia. Aleu tendrá una muy buena ocasión para aprender. No es la primera vez que es llamada por el combinado español, suma varias concentraciones.

El equipo sénior femenino del Avia Eibar cuenta contra internacional como es Amaiur Mayo. A lo largo de este año, el cuadro armero ha mostrado un gran potencial que le ha llevado a ascender a División de Honor B y alzarse con el Torneo Seven Nacional. El Avia Eibar femenino está realizando la pretemporada en Unbe con el objetivo de estar en condiciones de afrontar su nueva categoría en la que piensa hacer un buen papel con la meta de ascender a División de Honor A.