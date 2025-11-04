Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El parque eólico de Elgea-Urkilla es el único en funcionamiento en territorio guipuzcoano Royo

El Ayuntamiento de Eibar, gobernado por PSE y PNV, presentará alegaciones y abre una campaña informativa sobre el parque eólico de Basalgo

El Gobierno Vasco traslada al consistorio eibarrés el proyecto y su estudio de impacto ambiental. Eibar convoca dos sesiones abiertas el 13 de noviembre en el Coliseo y anuncia alegaciones para precisar impactos y garantías

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:51

El Ayuntamiento de Eibar, gobernado por PSE y PNV, ha puesto en marcha una campaña de información y respuesta ante el proyecto del parque eólico ... Basalgo, promovido por Arena Power Solar 10, S.L.U. y actualmente en periodo de alegaciones tras la publicación, el 17 de octubre de 2025, del informe de impacto ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Aunque la competencia de autorización corresponde al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, el consistorio eibarrés analiza el expediente y preparará alegaciones «con rigor técnico» para acotar impactos, pedir precisiones y proponer mitigaciones.

