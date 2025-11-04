El Ayuntamiento de Eibar, gobernado por PSE y PNV, presentará alegaciones y abre una campaña informativa sobre el parque eólico de Basalgo

El Ayuntamiento de Eibar, gobernado por PSE y PNV, ha puesto en marcha una campaña de información y respuesta ante el proyecto del parque eólico ... Basalgo, promovido por Arena Power Solar 10, S.L.U. y actualmente en periodo de alegaciones tras la publicación, el 17 de octubre de 2025, del informe de impacto ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Aunque la competencia de autorización corresponde al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, el consistorio eibarrés analiza el expediente y preparará alegaciones «con rigor técnico» para acotar impactos, pedir precisiones y proponer mitigaciones.

Los datos Proyecto Parque eólico Basalgo (6 aerogeneradores, 28 MW)

Ubicación 3 en Bergara, 2 en Eibar, 1 en Soraluze; obra civil desde Elgeta

Trámite Gobierno Vasco (Industria); alegaciones abiertas 30 días hábiles desde el 17 de octubre

Información a la ciudadanía 13 de noviembre, Coliseo (11-13 euskera / 18–20 castellano)

Para facilitar una participación informada, el Ayuntamiento celebrará dos jornadas informativas el miércoles 13 de noviembre en el Teatro Coliseo, a las 11.00–13.00 (euskera) y 18.00–20.00 (castellano). En ambas se explicarán el contenido del proyecto, sus potenciales afecciones y los pasos administrativos. «Queremos que los vecinos tengan toda la información y puedan formular preguntas y alegaciones fundamentadas», señala el alcalde Jon Iraola. El concejal de Urbanismo, Luis Vicente Castellanos, añade: «serán espacios de transparencia y participación; nuestro papel es técnico y propositivo». El Ayuntamiento invitará a la empresa promotora a ofrecer explicaciones directas a la ciudadanía.

El parque eólico Basalgo prevé seis aerogeneradores de gran escala (la normativa vasca clasifica así los parques con ≥5 máquinas o >30 MW), de los cuales 3 se ubican en Bergara, 2 en Eibar y 1 en Soraluze. La obra civil y accesos partirían desde Elgeta.

Las magnitudes principales recogen torres de 112 metros, palas de 85,7 m (rotor 175 m de diámetro) y una potencia conjunta de 28 MW. Por su dimensión y proximidad entre máquinas, el expediente incluye análisis de paisaje, ruido, efecto estroboscópico, aves y quirópteros, suelo e hidrología, así como viales temporales y el plan de restauración tras obra.

El consistorio eibarrés ha solicitado ampliar el plazo de alegaciones para facilitar una participación más amplia; no depende del Ayuntamiento que dicha ampliación se conceda.

El periodo de alegaciones es de 30 días hábiles desde el 17 de octubre. Cualquier persona o entidad puede presentar escritos motivados. El Gobierno Vasco ha habilitado el expediente completo en línea: euskadi.eus/anuncio-informacion-publica-parque-eolico-basalgo. Además de coordinarse con Bergara, Soraluze y Elgeta -municipios también afectados-, Eibar publicará materiales y pondrá puntos de consulta para acercar la documentación a la ciudadanía.

El Ejecutivo local asume la «doble exigencia» de la transición energética: producir energía limpia y reducir al mínimo los impactos locales. «Todos queremos renovables, pero hay que gestionar dónde, cómo y con qué garantías», resumía el alcalde Iraola. El concejal de Urbanismo Castellanos insiste en que «no se trata de un sí o un no apriorístico; se trata de mejorar un expediente con efectos reales en Eibar». El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a acudir a las sesiones, consultar el expediente y presentar alegaciones si lo consideran oportuno. La resolución final corresponderá al Gobierno Vasco, pero Eibar quiere llegar a esa decisión «con el mejor análisis posible y la voz de la ciudad escuchada».