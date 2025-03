«Alcanzar los sueños sólo es posible a través de la búsqueda del conocimiento»

A. ECHALUCE EIBAR. Martes, 25 de marzo 2025, 20:07 Comenta Compartir

El escritor Francisco Romero (Torralba de Calatrava, 1961), presenta, hoy, a las 19.00, en las sala de cursos de Portalea, una edición especial de su libro 'Y el pirata creó el mar', en colaboración con la biblioteca de Eibar. Romero ha sacado esta edición de su obra escrita en 2002 dedicada a Armeria Eskola y, de hecho, la ha adaptado con una contraportada en la que aparece la cima del monte Urko. Asimismo, prologan la edición especial de este libro, su director, Imanol Urreisti Ulazia; Leire Illarramendi, coordinadora de Proyectos del centro de FP; y Carlos Abad, presidente de la Asociación Armeria Eskola que conoció a Romero en un viaje a la ciudad, en la que reside, Almagro, en Ciudad Real.

Abad conoció a Romero, editor independiente, junto a su tienda de venta de libros. Se trata de una persona pionera en la literatura independiente, aquella en la que quien escribe se salta las normas del mercado y asume el rol de edición. Como autor, ha ido más lejos al ser quien abrió su propia tienda, completando todo el proceso, desde que nace la idea hasta que el libro llega a quienes lo leen.

Con sus libros publicados ha obtenido numerosos premios y día a día va obteniendo la fidelidad de quienes descubren su capacidad de crear historias que merecen ser leídas, demostrado que es posible luchar por una literatura que no esté subordinada a los intereses de las grandes editoriales que controlan el mercado. «Desde 1983 hasta 1995 estuve trabajando como fotógrafo publicitario en la productora Wind Studios de Madrid. En 1993 comencé la carrera literaria con la elaboración de guiones cinematográficos. He cultivado los géneros de teatro, novela, cuento y guión radiofónico y cinematográfico. Me gustaba mucho el cine con lo que me puse a realizar unos guiones cinematográficos y después escribí para el teatro. A partir de aquí escribí mi primera novela».

Después fundó Baobab Ediciones, nacida en 1997, para reivindicar el derecho que tiene el autor de controlar todo el proceso de su obra, desde que nace la idea hasta que se edita y distribuye.

Tampoco podemos olvidar que Almagro es ciudad del teatro, con un Corral de Comedias que parte de 1628, único espacio en el mundo de la tipología de teatros del siglo XVII. Así, el primer guion teatral pasó al primer libro y así suma y sigue. «Los guiones teatrales que he escrito podrán ascender a 50», calcula.

Por supuesto, el libro al que más cariño guarda es 'Y el pirata creó el mar', una novela que se encuentra a medio camino entre la realidad y la más alocada de las fantasías. Cuenta la apasionante aventura de Francisco Jadraque y Sinfo Piélago, dos niños que supieron ver en las inmensas llanuras de La Mancha el más hermoso de los océanos y trasformaron su mísero destino en el de dos grandes piratas capaces de lograr con una férrea voluntad, y una inquebrantable amistad, lo que una mente normal no es capaz de imaginar. Una bella historia que demuestra que no existe el mar si antes no se crea; que no hay sueños sin soñadores que los rescaten de las tinieblas y que detrás de cada pirata ondea un alma al viento sin que exista ninguna ley que la pueda frenar. «Sueñan a ser piratas en tierra firme y tratan de dotarse de las herramientas necesarias para andar, en su imaginación, por la mar, en plena La Mancha».

Editor independiente

Esos sueños los traslada a Eibar y a la edición especial que presenta hoy está dedicada a Armeria Eskola. «El centro de Formación profesional lleva más de 100 proporcionando el conocimiento y las herramientas a aquellos jóvenes que quieren convertir los sueños en su profesión. Por ello, esta edición surge del deseo de manifestar que el mejor camino para alcanzar los sueños es a través de la búsqueda del conocimiento», manifiesta Romero.

Carlos Abad, que hará de presentador, asegura que «me encanta su obra y ese espíritu de emprendizaje en la edición de libros. He leído 15 de sus 30 libros, y éste en concreto me encanta. Contacté con él para editar un ejemplar especial para Armeria Eskola, y he de agradecerle su implicación, porque se ha hecho en un tiempo récord», cuenta Abad.

Por su parte, Romero señalaba ayer que «voy con mucha ilusión a Eibar. Es de agradecer que te inviten y es un verdadero honor poder haber hecho esta edición. La vida es un aprendizaje constante, y por eso este libro puede tener referencias a ese sacrificio y esfuerzo de cualquier emprendedor, como muchos de los que salen del centro eibarrés».

El escritor habla sobre el momento que vive el mundo editorial. «El escritor de libros es un creador y como, en muchas facetas, si no actúa solo nunca va a poder hacer nada. También acojo a escritores que han salido rebotados de otras editoriales. Es un trabajo muy edificante el editor en solitario. He editado unos 40 libros de otros escritores». Trabaja con una imprenta de Santiago de Compostela, «donde me tratan en las mismas condiciones que a otras editoriales».

Ha sido invitado por el Fórum Internacional de Autores, en su sede de Ginebra para exponer el proceso que sigue, con el objetivo de que otras personas escritoras de todo el mundo sigan sus pasos.

Muchos premios

Entre los numerosos premios que atesora destaca el Premio Kutxa Ciudad de San Sebastián de Teatro 2007 con 'Shylock Gallerie'. 'Memorias de un paraguas', una novela corta en la que un paraguas, filósofo y un tanto cáustico, se convierte en el narrador de su existencia al servicio de los humanos, fue galardonada con el Premio Dulce Chacón de Novela Corta 2003, además de ser finalista de otros dos prestigiosos premios como el Gabriel Sijé y el Felipe Trigo. Este relato viene acompañado por dieciocho cuentos escritos durante diez años en los que el azar, el destino, las relaciones familiares y una mirada ácida hacia la actitud humana son algunos de los temas que se plantean.