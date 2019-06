El alcaldable del PP, Javier Núñez, dimite de su cargo y se da de baja del partido A.E. EIBAR. Domingo, 9 junio 2019, 00:16

Javier Núñez ha decidido abandonar el Partido Popular de Gipuzkoa, tras 24 años como afiliado y 16 como concejal

En las pasadas elecciones de mayo, Núñez optó por segunda vez a la alcaldía de Eibar, no logrando nuevamente representación municipal, «lo que me ha llevado a hacer una reflexión de las causas y la situación, reflexión que finalmente me ha llevado a dar por terminada mi trayectoria política y mi militancia en el Partido Popular de Gipuzkoa», expuso en una nota.

En cuanto a las razones de su marcha, Núñez dijo que «del que hasta hace pocos días era mi partido, no quiero ni voy a decir nada públicamente. Nunca lo he hecho y tampoco lo voy a hacer ahora, porque cuando he tenido algo que decir lo he dicho donde correspondía, aunque sirviese de poco o incluso me perjudicase». También Núñez apuntó que «llegué en silencio y 24 años después me voy de la misma forma, en silencio. A partir de ahora, lo que quiero hacer es buscar nuevas oportunidades y plantearme nuevos retos profesionales y personales, sólo el tiempo dirá cuáles serán; motivación, conocimientos y ganas no me faltan», expresó en una nota.

Núñez se afilió al PP en 1995 tras el asesinato De Gregorio Ordóñez. En las elecciones de 1999 se presentó como candidato a la alcaldía de Soraluze donde por primera vez en la historia logró representación municipal. Tras 8 años en este ayuntamiento en el 2007 se presentó como candidato en Elgoibar logrando mantener representación el PP.