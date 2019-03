ALBERTO PAREJA RENUEVA EN LA ONCE Viernes, 8 marzo 2019, 00:12

La agencia de la ONCE de Arragueta acogió el acto de presentación de su director Alberto Pareja (a la izquierda de la imagen), que renueva en su cargo; así como del nuevo presidente del Consejo Territorial de ONCE Euskadi, Rafael Ledesma (a la derecha); y de Juan Carlos Andueza (en el centro), ratificado como delegado territorial de ONCE Euskadi. En el acto se dio cuenta de la inversión social destinada a la mejora de la calidad de vida y a ofrecer oportunidades para las personas ciegas y con discapacidad.