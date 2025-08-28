La sombra que amenaza al Eibar

Esta semana he tenido una de las experiencias más gratificantes como ciudadano, como periodista y como aficionado del Eibar: tratar de identificar perfiles falsos en ... las redes sociales que lanzaban sus críticas contra la ciudad y contra la SD Eibar.

El episodio comenzó con una propuesta aparentemente inocente: la posibilidad de recuperar la antigua estación de tren de Mallabia y prolongar el tranvía Eibar–Ermua hasta la futura Ciudad Deportiva del club en Areitio. La idea, lanzada en un foro digital local como una carta ciudadana, buscaba suscitar un debate constructivo en torno a la utilidad de las infraestructuras en beneficio de aficionados, vecinos y trabajadores de los polígonos industriales.

Sin embargo, la reacción fue inmediata: tras los primeros comentarios críticos de usuarios habituales, comenzaron a aparecer decenas de mensajes de perfiles claramente falsos. Su tono no dejaba lugar a dudas: «Que lo pague el Eibar», «Ningún euro a una empresa privada», «Vete a cubrir la guerra de Gaza». Ataques burdos que buscaban desviar la atención del debate hacia la descalificación y el desprestigio del club.

Entre los nombres detectados se encuentran alias como 'Herri Txiki', 'Pedrito Pérez', 'Consuelo Fernández Gonzalez' o 'Lionel Peleteiro', todos ellos sin apenas rastro digital ni vínculos verificables con la comunidad. Una primera investigación revela un modus operandi común: perfiles recién creados o con escasa actividad, centrados exclusivamente en intervenir en debates sensibles sobre el Eibar para sembrar división.

Herramientas de análisis de texto basadas en inteligencia artificial, como las disponibles en modelos avanzados de procesamiento lingüístico, permiten ya identificar patrones de escritura, repeticiones de frases y coincidencias en la forma de argumentar. Todo apunta a que detrás de varios de esos nombres se ocultan los mismos autores, multiplicando su voz mediante identidades ficticias.

No se trata de un fenómeno aislado. La creación y utilización de perfiles falsos constituye una práctica que erosiona la credibilidad de los foros ciudadanos, debilita la cohesión social y mina la confianza hacia instituciones tan relevantes como la SD Eibar, que ya de por sí enfrenta los retos deportivos y financieros propios de un club modesto en la élite del fútbol.

Convertir el debate ciudadano en un espacio manipulado por cobardes anónimos no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que degrada la posibilidad de una deliberación democrática y constructiva.

Otro elemento preocupante es la pasividad de los gestores de los foros locales. En el caso de los foros: 'Eibar Opina' y 'Eibar Gu Gara' la ausencia de filtros o de una política activa de moderación frente a los perfiles falsos supone, de hecho, una complicidad con quienes buscan intoxicar la conversación pública. Permitir que identidades ficticias campen a sus anchas equivale a legitimar el ataque sistemático contra el club y contra la propia ciudad.

El Eibar es un club pequeño pero con una enorme carga simbólica para toda la comarca. Si ya resulta vulnerable frente a los grandes poderes económicos del fútbol, que desde su propio entorno surjan campañas de descrédito bajo máscaras digitales constituye un motivo de seria preocupación.

Identificar, denunciar y exigir la eliminación de los perfiles falsos no es un capricho: es una necesidad para proteger la salud democrática local, la reputación de las instituciones y el derecho de los ciudadanos a participar en un debate público limpio y transparente.