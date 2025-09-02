Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

Goles encajados en el descuento

El Eibar muestra un gran juego en el inicio liguero. El empate en Málaga y la derrota en Huesca no empañan la visión de un equipo reforzado.

Alberto Echaluce Orozco

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16

Siempre que el Eibar recibe un gol en el descuento regresa el recuerdo de aquel gol que marcó en el minuto 92 Gio Zarfino, del ... Alcorcón, la primera temporada en Segunda, que impidió regresar a Primera. Los goles en el descuento producen desazón. A mitad de la temporada pasada (2024/25), los armeros habían recibido el 43% de sus goles cuando quedaban menos de diez minutos para terminar el encuentro. Todo ello hizo que acumulara 6 puntos de 24 posibles en ocho partidos, con una dinámica que posicionó al Eibar en zona de peligro. Llegó Beñat San José y desaparecieron los goles en el descuento. Beñat devolvió estabilidad y optimismo, y dejó el equipo en una posición mucho más favorable. Su gestión no solo impactó en los resultados sino también en el estilo de juego: mayor posesión, solidez defensiva y estabilidad táctica, aspectos que se han visto en estos tres primeros partidos. San José firmó el mejor arranque de un técnico debutante en la historia del Eibar, con diez partidos consecutivos sin perder —una gesta superada solo por Antonio Corral en los años 50—, igualando los mejores registros defensivos de técnicos anteriores como Mendilibar, Garitano o el mismo Etxebarria. Por ello, los armeros han sido capaces de construir campañas de alto rendimiento. Atacarlo con método puede ser la diferencia entre recordar otra vez 'el minuto fatal' o convertirlo, por fin, en un recuerdo. Porque lo cierto es que si te han presionado hasta el final y te acaban marcando el resultado podría ser justo, pero en el Alcoraz, ante el Huesca, el Eibar volvió a dominar y ser mejor que el equipo contrario. La tarjeta roja, tan innecesaria, como la que provocó Arbilla fue aprovechada por Enrich para marcar, justo en la posición que siempre ocupa el central armero. Pero también había 10 jugadores en el campo para intentar contrarrestar esta baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Goles encajados en el descuento