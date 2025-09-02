Goles encajados en el descuento

Comenta Compartir

Siempre que el Eibar recibe un gol en el descuento regresa el recuerdo de aquel gol que marcó en el minuto 92 Gio Zarfino, del ... Alcorcón, la primera temporada en Segunda, que impidió regresar a Primera. Los goles en el descuento producen desazón. A mitad de la temporada pasada (2024/25), los armeros habían recibido el 43% de sus goles cuando quedaban menos de diez minutos para terminar el encuentro. Todo ello hizo que acumulara 6 puntos de 24 posibles en ocho partidos, con una dinámica que posicionó al Eibar en zona de peligro. Llegó Beñat San José y desaparecieron los goles en el descuento. Beñat devolvió estabilidad y optimismo, y dejó el equipo en una posición mucho más favorable. Su gestión no solo impactó en los resultados sino también en el estilo de juego: mayor posesión, solidez defensiva y estabilidad táctica, aspectos que se han visto en estos tres primeros partidos. San José firmó el mejor arranque de un técnico debutante en la historia del Eibar, con diez partidos consecutivos sin perder —una gesta superada solo por Antonio Corral en los años 50—, igualando los mejores registros defensivos de técnicos anteriores como Mendilibar, Garitano o el mismo Etxebarria. Por ello, los armeros han sido capaces de construir campañas de alto rendimiento. Atacarlo con método puede ser la diferencia entre recordar otra vez 'el minuto fatal' o convertirlo, por fin, en un recuerdo. Porque lo cierto es que si te han presionado hasta el final y te acaban marcando el resultado podría ser justo, pero en el Alcoraz, ante el Huesca, el Eibar volvió a dominar y ser mejor que el equipo contrario. La tarjeta roja, tan innecesaria, como la que provocó Arbilla fue aprovechada por Enrich para marcar, justo en la posición que siempre ocupa el central armero. Pero también había 10 jugadores en el campo para intentar contrarrestar esta baja.

Los entrenadores siempre señalan posibles causas de los goles recibidos al final de los encuentros: un cóctel de fatiga y pérdida de concentración; gestión conservadora de ventajas que retrasa al equipo y multiplica centros laterales; balón parado defensivo con marcajes que se resienten a partir del 80; y relevos tardíos cuando el rival ya acelera con cambios frescos. En Huesca, sus suplentes salieron con piernas frescas y los nuestros no. No obstante, pese a la derrota, el equipo ilusiona. Muestra que tiene más fondo de armario y una capacidad de resolver las pocas ocasiones en las que llega a la portería contraria que son dignas de positiva valoración. Tras el empate cosechado en Málaga me quedé con las declaraciones de Peru Nolaskoain en los que asumía su error. «Todo es un proceso. Hay que fallar, equivocarse y volver a intentarlo. Creo que lo hemos hecho. Yo en Málaga personalmente fallé, pero, si agachamos la cabeza y no cometemos errores, significará que no lo estamos intentando. Por lo que a veces es bueno equivocarse». Después contra el Granada fue un reflejo de que, equivocándonos, y no temiendo mucho al error, al final salen cosas bonitas, como ocurrió; un 3-0 que llenó de ilusión a la afición. Seguro que Arbilla también asumirá su error en la expulsión y el día de Arrate volveremos a ver un Eibar en sus mejores tardes.

